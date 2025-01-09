В Краснодарском крае ночью прогремела серия взрывов: говорят о попадании 'обломков'

В Краснодарском крае России в ночь на 9 января было слышно взрывы. Известно о попадании "обломков БПЛА" в станице Петровская и активной работе ПВО РФ в городе Славянск-на-Кубани.

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Местный губернатор Вениамин Кондратьев обвинил в атаке беспилотников "силы киевского режима". По информации из соцсетей известно, что дроновая атака по Славянскому району Кубани продолжалась примерно с 00:30 до 01:45 четверга.

Кондратьев подтвердил, что в станице Петровской "в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна". Пострадавших нет, расселение не требуется, добавил чиновник.

Он отчитался о работе экстренных и специальных служб на месте инцидента, после чего сообщил, что поручил "помочь жителям с восстановлением поврежденного имущества".

В Славянске-на-Кубани (где, кстати, расположен ранее атакованный беспилотниками НПЗ) местные заявляли о работе ПВО.

Предварительно, раздалось не менее 10 взрывов; официальный Краснодар отчитался о девяти сбитых дронах.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 8 января в городе Энгельс Саратовской области РФ раздавались взрывы. Возле этого населенного пункта расположена авиабаза Воздушно-космических сил России (официальное название аэродрома – "Энгельс-2").

– Там было попадание в нефтехранилище "Комбинат Кристалл", которое обеспечивает топливом "Энгельс-2". Вспыхнул масштабный пожар. В результате в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

– После успешной украинской атаки граждане страны-террориста РФ устроили очередную истерику и призвали ударить ракетами по Украине и Великобритании.

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