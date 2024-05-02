В Краснодарском крае РФ пожаловались на новую атаку дронов: заявляют, что сбили на подлете к НПЗ. Видео

Неизвестные беспилотники ночью 2 мая атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Местные жители заявили о "звуках двигателей" в небе и взрывах.

События пересказали российские Telegram-каналы. Там показали видео с "хлопком", утверждая, что это было "сбитие украинских" дронов.

По словам очевидцев, взрывы слышали над поселком Афипский: первый раздался около 03:10 по московскому времени, после чего "звук двигателя" продолжился и прогремело еще два взрыва.

По этим звукам в темном небе пропагандисты разглядели, что это были "украинские" дроны, летевшие в сторону местного НПЗ, но якобы сбитые российской противовоздушной обороной или "посаженные" средствами РЭБ.

Местные же утверждали, мол, дроны "приземлились" в нескольких километрах от нефтеперерабатывающего завода. Информацию о разрушениях и пострадавших в российских пабликах не рассказывают.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 мая беспилотник ударил по Рязанскому НПЗ, после чего там вспыхнул мощный пожар. Эта атака была операцией ГУР Украины, известно, что на российском заводе горела установка переработки нефти.

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