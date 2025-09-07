В Кременчуге в результате атаки БПЛА пострадал мост через Днепр: движение перекрыто

В ночь на 7 сентября оккупационная армия России устроила массированную атаку по Кременчугу Полтавской области. Одной из целью вражеского удара стал мост с железнодорожным и автомобильным сообщением.

В результате обстрела движение по мосту в настоящее время невозможно. Об этом в Telegram сообщил городской голова Кременчука Виталий Малецкий.

Последствия обстрела

По информации местных властей, российские террористы обстреляли мост, который находится на балансе "Укрзализниці". Сейчас ожидаются заключения экспертов по масштабу разрушений и возможности дальнейшей эксплуатации объкта.

В настоящее время движение по мосту перекрыто. Малецкий подчеркнул, что городская власть ждет официальной информации от УЗ и готова предоставить максимальную поддержку от города для скорейшего восстановления транспортного сообщения.

"На момент перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города. Уже отработаны алгоритмы работы медицинской сферы, скорой помощи, роддомов, служб экстренного реагирования и коммунальных предприятий", – сообщил городской голова.

Движение поездов парализовано

Позже в "Укрзализниці" проинформировали, что из-за повреждения инфраструктуры в Кременчугском районе поезда №59 Одесса – Харьков и №8 Харьков – Одесса будут следовать измененным маршрутом через станции Полтава-Киевская, Ромодан, Гребенка, им. Тараса Шевченко (Смела), Знаменка. На станцию ​​Кременчуг пассажиров будут подвозить автобусы.

Также в компании отметили, что поезд №260 из Чопа будет курсировать на станцию ​​Крюков-на-Днепре, откуда также запланирован трансфер автобусами. Аналогично обратному маршруту – автобусы уже будут ждать пассажиров у вокзала Кременчуга в 13:30 с последующей пересадкой в ​​вагоны на Закарпатье.

"В ближайшие дни, пока продлится многокомпонентный ремонт, точно будут задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка. Также будем использовать автобусы для доставки в/из Кременчуга от ближайших доступных станций", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В результате систематических российских обстрелов железнодорожная инфраструктура Украины постоянно подвергается атакам, что приводит к значительным последствиям. Россия регулярно обстреливает железнодорожную инфраструктуру в различных областях Украины. Удары по железной дороге приводят к задержкам поездов, как пригородных, так и дальнего следования.

В ночь 28 августа российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу "Укрзалізниці". Под ударом находился парк скоростных поездов "Интерсити+", один из составов фактически уничтожен.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия в очередной раз обстреляла железнодорожную инфраструктуру. Под вражеский удар попали объекты в Донецкой области. В результате атаки задерживались ряд поездов.

