В Кременчуге возросло количество пострадавших в результате атаки РФ: появились новые данные об их состоянии

В результате российской ракетной атаки по Кременчугу 22 сентября количество пострадавших возросло до 32 человек, трое из которых дети. В больницы госпитализировали 16 человек.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий на своей странице в Facebook. В результате атаки погиб один человек. Также в больнице в тяжелом состоянии продолжают находиться три человека.

В результате вчерашней ракетной атаки врага в центральной части Кременчуга ударной волной было повреждено несколько жилых построек. В частности, была повреждена кровля, выбило окна, также кое-где разрушена отделка фасадов.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Дети, травмированные в результате российской атаки, сейчас лечатся амбулаторно.

"К сожалению, есть один погибший, соболезнование семье погибшего. Это мужчина. Состояние детей: все дети (лечатся. – Ред.) амбулаторно. У одного была черепно-мозговая травма, это вызвано падением навесного потолка. Не страшно. Дети цели", ― рассказал начальник Кременчугского РВА Олег Ледник в комментарии Общественному.

Видео дня

Напомним, что вечером пятницы, 22 сентября, российские террористы нанесли новый ракетный удар по Кременчугу на Полтавщине. Одну ракету сбили силы ПВО. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки один человек погиб.

Также утром 22 сентября оккупанты обстреляли Херсон. Вражеские снаряды попали по жилым домам – в одном погиб молодой человек, еще один человек получил ранения.

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