В Кремле назвали войну против Украины 'правозащитной' и сделали циничное заявление о Донбассе

Российские политики после всех актов терроризма в Украине продолжают притворяться, будто на территории другого независимого государства их армия "освобождает" и "спасает" население. Так, пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков цинично назвал войну в Украине, которую начала Россия, "правозащитной".

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Об этом сообщают в российских Telegram каналах. Также приспешник Путина заявил, что в РФ не собираются менять статус так называемой "Специальной военной операции".

"Об этом речь не идет. Остается специальной военной операцией. Она продолжается", – сказал Песков журналистам 14 июня, в ответ на вопрос о возможности пересмотра статуса СВО.

Песков также заявил, что целью СВО является защита прав людей. В то же время, такие заявления противоречат реальным действиям армии РФ в Украине, которая каждый день обстреливает гражданскую инфраструктуру и убивает мирных жителей украинских городов.

"Изначально мы говорили о том, что одной из главных целей операции является защита прав, права на жизнь людей Донбасса", – заявил представитель Кремля.

Напомним, что в России похвастались ракетными ударами по Одессе, в результате которых погибли мирные жители. По мнению захватчиков, удар снарядами по спальным районам "уничтожил места сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников".

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июня российская армия атаковала крылатыми ракетами Одессу. В городе прогремели взрывы, три человека погибли и еще 13 получили ранения.