В Кремле осознают неизбежность деоккупации Крыма: в ГУР рассказали, что ждет полуостров

В Кремле осознают, что оккупированный Россией Крым непременно будет деоккупирован, понимание неизбежности боевых действий на территории полуострова приходит также и к людям, которые там живут. Полномасштабная агрессия РФ против Украины снизила количество симпатиков России среди крымчан.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью АрмияInform. По его словам, деоккупация украинского Крыма будет включать военный, экономический, социально-гуманитарный и юридический аспекты.

Скибицкий рассказал, что еще задолго до 2014 года, когда Россия оккупировала украинский полуостров, множество факторов указывали на то, что Украина должна не только предпринимать оперативные меры, но и сформировать четкую стратегию на случай российского нападения на Крым. Впрочем во времена беглого пророссийского президента Виктора Януковича о разработке такой стратегии не было и речи.

"В условиях, когда представители власти, наделенные полномочиями давать соответствующие приказы, фактически работали в интересах России и годами подрывали нашу обороноспособность, а враг системно готовился к захвату Крыма, об эффективности попыток помешать оккупации говорить не приходится", - заявил Скибицкий.

Представитель ГУР также отметил, что украинская разведка тщательно отслеживает динамику настроений населения в оккупированном Крыму. Разведчики констатируют, что отношение к Москве на полуострове меняется. При этом от иллюзий относительно РФ избавляются не только крымчане, родственники которых на материковой части Украины пострадали от войны, но и симпатики российского оккупационного режима в Крыму, которые начали прозревать после зверств и военных преступлений России в Украине.

"А тем, кто продолжает верить в так называемую непобедимость России и в то, что Россия якобы оккупировала Крым "навсегда", могу дать дружеский совет паковать чемоданы. Как показывает практика, так называемый Керченский мост не слишком крепок, а значит - не вечен" , - сказал он

Между тем, не остается сомнений в деоккупации полуострова и у самих россиян. оккупанты понимают, что Крым будет уволен - и сделано это будет военным путем.

"Мы видим, что на фоне поставок новых образцов вооружений для Украины россияне перебрасывают на север Крымского полуострова новые подразделения, возводят там оборонительные сооружения. Очевидно, что в Кремле готовятся, осознавая неизбежность деоккупации", - отметил Скибицкий.

Кроме ключевого фактора деоккупации – военного компонента – Скибицкий анонсировал экономический, социально-гуманитарный и юридический аспекты деоккупации.

"Далее, после восстановления территориальной целостности Украины, в Крыму будет реализован комплекс необходимых программ для восстановления там нормальной и безопасной жизни. Крымский полуостров снова станет популярным украинским курортом", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в ГУР оценили планы неприятеля на наступление. Разведчики подчеркнули, что войска Путина сосредоточили силы на захвате украинского Донбасса. Сделать это кремлевский диктатор Владимир Путин отдал приказ до конца марта.

Сейчас серьезные бои ведутся вокруг Бахмута и Угледара. Не исключено, что враг активизируется и на других направлениях фронта, но, заявили в ГУР, именно Донбасс для РФ является "символическим".

В то же время, на фоне огромных потерь среди плохо обученных и оснащенных "мобиков" в РФ разворачивается мощная волна подготовки населения России к новой мобилизации.