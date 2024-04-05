В Кремле симулируют интерес к переговорам с Украиной: в ISW объяснили заявления Лаврова и Шойгу

Руководство Кремля вновь симулирует свою якобы заинтересованность в переговорах по миру с Украиной. Так, Министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал встречу с более чем семидесятью иностранными послами из стран, не принадлежащих к западным государствам, чтобы осудить украинскую "формулу мира", одновременно утверждая о готовности России к переговорам на условиях, выгодных для Кремля.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны. Так, Лавров выступил на "круглом столе" в Дипломатической академии МИД России 4 апреля, где повторил несколько стандартных нарративов, заявив, что Украина несет ответственность за начало войны в 2014 году и обвинил ее в причастности к недавнему теракту в Москве.

Лавров также воспользовался встречей с послами, чтобы раскритиковать "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского и призвать присутствующие страны не поддерживать ее. После встречи Лавров сообщил журналистам, что Россия считает "необязательным общаться с Зеленским", но Россия должна вести переговоры с Западом.

Лавров отметил, что Запад, однако, не готов к переговорам. Он также заявил, что современная ситуация на поле боя создала "новые условия" и что Россия готова к "честным переговорам, основанным на этих новых условиях и интересах безопасности России".

Российские официальные лица продолжали неправдиво обвинять Украину и Запад в отсутствии мирных переговоров, хотя Россия публично признает, что не заинтересована в добросовестных диалогах с Украиной.

ISW продолжает считать, что максималистские цели России, которые фактически означают полную капитуляцию Украины и Запада, остаются неизменными. Любые заявления со стороны России о желании мирных переговоров, вероятно, являются попытками потребовать от Запада уступок украинскому суверенитету и территориальной целостности.

Ранее сообщалось, что в Китае заявили, что намерены провести международную мирную конференцию. Более того, там хотят, чтобы в мероприятии приняли участие и Россия, и Украина. Такое заявление в пятницу сделал специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй.

Как сообщал OBOZ.UA, почти синхронно с Китаем о намерениях предоставить платформу для переговоров между Киевом и Москвой заговорила и Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток стать основным миротворцем в самой большой войне в Европе после окончания Второй мировой.

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