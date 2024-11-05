В Кремле ставят не на Трампа, а на затягивание войны против Украины – Politico

Если бы Кремль мог бы проголосовать на американских выборах, нет никаких сомнений, что он проголосовал бы за хаос. Несмотря на распространенное мнение, что российский диктатор Владимир Путин поддерживает Дональда Трампа в выборах президента США, реальность такова, что ни один из кандидатов не сможет в полной мере удовлетворить интересы Москвы.

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Об этом пишет Politico. Издание считает, что на самом деле Путин ставит не на Трампа и объясняет, почему победа Харрис может быть выгодна Кремлю.

Авторы статьи отмечают, что когда Дональд Трамп одержал победу на выборах в 2016 году, в Москве праздновали его успех. Однако спустя восемь лет предыдущие надежды России на выборы президента США развеялись.

После первой кампании Трамп получил некоторую поддержку в России, особенно Владимира Путина, которому он откровенно импонировал.

Нина Хрущева, профессор из Нью-Йорка и правнучка бывшего советского лидера Никиты Хрущева, указывает, что Путину импонирует Трамп, поскольку тот проявляет восхищение перед российским президентом.

"Путин – невысокий, тщеславный человек. Кремлю нравится, что высокий и богатый Трамп испытывает абсолютный восторг перед Путиным. Это дает Путину преимущество", – заявила профессор Хрущева.

Москву привлекает обещание Трампа завершить войну в Украине за один день, вероятно, заставив Киев пойти на территориальные уступки. А напарник Трампа Джей Ди Вэнс является яростным критиком предоставления Украине дополнительной помощи.

Однако в Кремле понимают, что в современных условиях даже прокремлевский президент не сменит антироссийский курс США. Они уже имели опыт с Трампом, когда он не выполнил некоторые свои обещания в первую каденцию, в частности, не наладил отношения с Россией и не снял санкций.

"Кто бы ни победил на выборах, мы не видим ни одной перспективы того, что Америка изменит свой русофобский курс", – заявил ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров.

При этом всем Кремлю может быть выгодна победа именно Камалы Харрис, отмечает издание.

Ранее Путин саркастически выразил поддержку кандидату от демократов, отметив, что если Джо Байден выйдет из гонки, Россия "поддержит" Харрис. Эти слова вызвали смех среди присутствующих, но эксперты считают, что за этой шуткой может скрываться более серьезная стратегия.

Победа Харрис, по мнению аналитиков, может сохранить статус-кво в поставках оружия Киеву "чайной ложечкой", а затем затягивание войны, что выгодно Москве, особенно в условиях уменьшения поддержки Украины со стороны Запада.

Тем не менее отмечает издание, интерес Кремля не ограничивается поддержкой какого-то конкретного кандидата, а больше направлен на усиление хаоса и поляризации общества в США, что сказывается на доверии к демократии.

"Если бы Кремль бросил бюллетень, нет сомнений, что он проголосовал бы за хаос, поляризацию и разочарование в американской демократии. На сегодняшний день у него, кажется, есть хорошие шансы на победу", – резюмирует издание.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт-международник Александр Краев рассказал о том, как победа Трампа или Харрис может сказаться на украинских интересах. По его словам, не стоит оценивать кандидатов в категориях "лучший" или "хуже" для Украины. Более важно определить, кто из них будет менее рискованным.

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