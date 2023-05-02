В Кремле уже ищут варианты: Резников дал прогноз, как РФ попытается оправдать новые 'жесты доброй воли'

Глава Министерства обороны Алексей Резников указал на то, что российские власти пристально наблюдают за подготовкой к контрнаступлению ВСУ и фактически готовят варианты для объяснения поражения оккупантов на поле боя. Так, в Кремле вынашивают сценарий очередного "жеста доброй воли", чтобы убедить собственных граждан, что "все идет по плану".

Видео дня

Такую версию чиновник выразил в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Он заметил, что сейчас на пропагандистских федеральных каналах РФ все чаще можно услышать фразы: "Надо, наверное, заканчивать СВО", "надо переходить к обороне", "надо удержать наши "вновь приобретенные" территории".

"Ведь в случае очередного успеха украинской армии, который абсолютно ожидаем и для них, нужно понять, как "продавать" у себя внутри, как подавать это народу? У них же тоже завышены были ожидания: Киев за три дня и так называемую СВО за три недели. И хотя пропаганда в РФ работает прекрасно, но с каждым разом все сложнее", – сказал Резников.

Министр подчеркнул, что это его личное убеждение, основанное на традиционном поведении Кремля. Не исключено, что в будущем российские элиты будут подавать свои неудачи в сражениях под соусом неких катаклизмов.

"Скажем, что-то произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат. И так они якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине. То есть им придется озвучить "жест доброй воли" под видом некоего катаклизма на территории РФ", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме указали, что США уже передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили наши власти. Речь идет, в частности, о вооружении, необходимом для начала украинского контрнаступления.

Резников пояснил, что после победы Украины над Россией, все руководство Кремля и отдельные исполнители преступных приказов должны пройти процедуру "Нюрнберга-2". Это необходимо для будущих поколений россиян, которые способны вынашивать идею реванша.

"Обязательно нужен приговор международного трибунала для военных преступников Кремля и этой банды мафиози. Путин и его окружение должны сесть. Даже если он уже будет заочно осужден…" – подчеркнул глава украинского оборонного ведомства.