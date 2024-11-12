В Кривом Роге из-под завалов дома извлекли тела троих детей: из семьи выжил только отец. Фото

Утром 11 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Под завалами многоэтажного дома оказались молодая женщина и трое ее детей, которые, к сожалению, все погибли.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Поисково-спасательные работы на месте атаки завершены.

"Тело третьего ребенка обнаружили под завалами пятиэтажки. Ему не было и года… В целом во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших", – пишет Лысак.

По данным местных СМИ, спасатели извлекли тела 32-летней матери Елены Кулик и ее троих детей: 10-летнего Кирилла, почти трехлетнего Демида и двухмесячной Ульяны. Семья проживала на третьем этаже, и во время взрыва женщина как раз кормила младенца в спальне.

Отец семьи Максим оказался единственным выжившим – спасатели нашли его на втором этаже. Мужчина, в результате вражеской атаки в одно мгновение потерял всю семью.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что поисково-спасательные работы были завершены, в результате ракетного удара погибли четыре человека: мать с тремя детьми, еще 14 человек получили ранения.

На месте происшествия около суток работали до 200 спасателей и полицейских. Благодаря их оперативным действиям удалось спасти пятерых жителей, а психологи оказали помощь еще 12 пострадавшим. В работах были задействованы взрывотехники и кинологи.

Следователи и криминалисты продолжают работу вблизи места трагедии, ведь удар пришелся на гражданскую инфраструктуру, повредив еще около сорока жилых домов. Пять следственно-оперативных групп уже приняли около 170 заявлений от пострадавших.

Искренние соболезнования семьям погибших и быстрого выздоровления раненым.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 11 ноября, российские оккупанты нанесли удар по городу Кривой Рог. В результате обстрела получила разрушения пятиэтажка. Пострадали 14 человек, жертвами атаки стала женщина и трое ее детей.

Также российские террористические войска под утро 12 ноября нанесли удары авиационными бомбами по населенным пунктам в Запорожской области. В двух районах повреждена жилая застройка, люди оказались заблокированы в домах.

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