В Кривом Роге почтили память 12-летнего мальчика и его бабушки, которых убила Россия. Фото

В Кривом Роге понедельник, 23 августа, стал Днем траура по трем погибшим мирным жителям в результате российского ракетного удара в ночь на 21-е число. Среди жертв – Валентина и Максим Шаульские, родные военнослужащего 21 ОБрОГП Национальной гвардии Украины Никиты Шаульского.

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Пресс-служба Министерства внутренних дел отметила в Telegram, что государство-агрессор тогда ударило по жилому сектору. Кроме трех жертв, также было минимум четверо раненых гражданских. По информации СМИ, Валентину Шаульскую и ее 12-летнего внука Максима атака РФ убила в собственном доме.

Никита Шаульский – старший брат Максима; нацгвардеец, который в составе ротно-тактической группы с первых дней полномасштабного вторжения оборонял Мариуполь и попал в российский плен.

"Родители Никиты Шаульского также находятся на службе, выполняют задачи в составе Вооруженных сил Украины. В момент трагедии отец Никиты Шаульского Андрей Андреевич находился на Херсонском направлении", – рассказали в МВД.

"Больше никогда не встретятся такие родные друг другу люди – нацгвардеец Никита, его брат Максим и бабушка Валентина... Никогда не забудем, никогда не простим...." – написала пресс-служба в Telegram-посте.

Портал "Весь Кривий Ріг" сообщил, что в День траура память погибшего ребенка почтили в гимназии, где учился мальчик. Также в 9:00 в память о невинных жертвах российского террора криворожцы вышли к Стеле Героев.

"Наш Максим был воином, воином света и добра. Но оружием его были знания, улыбка, любовь, жажда жизни и вера в победу", – сказал один из учителей о погибшем.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 21 сентября российские оккупационные войска устроили теракт в жилом секторе Кривого Рога на Днепропетровщине. Погибли женщины 75 и 79 лет, а также 12-летний мальчик. После атаки разгорелись пожары, были зафиксированы разрушения.

– Валентина и Максим Шаульские ждали возвращения из плена своего родственника – Никиты Шаульского. Максим, который был его младшим братом, активно поддерживал акции FreeAzov.

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