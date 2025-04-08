В Кривом Роге прощаются с семилетней девочкой и ее дедушкой, которых убила Россия. Фото и видео

В Кривом Роге во вторник, 8 апреля, прощаются с семилетней Ариной Самодиной и ее дедушкой Сергеем Самодиным, которых 4 апреля убил ракетный удар России. В момент атаки мужчина вместе с двумя внуками был на детской площадке. Четырехлетнего брата Арины госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Как сообщает "Суспільне", Арина и Сергей погибли на месте удара. Андрей Рогаль, директор гимназии №41, в которой училась девочка, рассказал, что она всегда улыбалась и усердно училась.

По его словам, атака 4 апреля убила еще двух учеников 41-й гимназии: Радислава и Германа, с которыми простились накануне.

"Это были светлые, чистые детские души, которых коварно убили. Второй день мы в скорби, прощаемся с нашими детьми. В нашей школе открыли уголок памяти с фотографиями детей", – сказал Андрей Рогаль.

Жительница Кривого Рога Светлана рассказала: Сергей Самодин всю жизнь работал в ГСЧС. Он обожал своих внуков. Мужчине было 67 лет.

"Очень жаль, что уходят такие люди. Хорошая семья была, хорошие люди, хорошие внуки. Еще жить и жить. Они начинали работать с моим мужем, сейчас уже был на пенсии. Невозможно осознать, что он всю жизнь спасал людей. А тут просто с внуками пошел гулять", – рассказала Светлана.

Напомним, российский удар по Кривому Рогу баллистической ракетой убил 20 человек, среди которых девять детей. Еще более 70 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля в Кривом Роге также прощаются с самой юной жертвой российского ракетного удара. Трехлетний Тимофей Цветко погиб возле подъезда, когда вместе с бабушкой возвращался домой с детской площадки.

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