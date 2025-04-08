Взрыв застал у подъезда: в Кривом Роге прощаются с 3-летним Тимофеем, убитым Россией. Фото

В Кривом Роге 8 апреля прощаются с самой младшей жертвой российского ракетного удара. Тимофей Цвитко погиб во время атаки врага 4 апреля.

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Малыш вместе с бабушкой уже возвращались домой с детской площадки, однако добраться до безопасного места не успели. О прощании рассказали журналисты "Общественного и "Свои. Кривой Рог".

"В Кривом Роге прощаются с трехлетним Тимофеем Цвитко, жизнь которого оборвал ракетный удар РФ по детской площадке 4 апреля. Во время атаки они с бабушкой уже направлялись домой – взрыв застал их у подъезда. Мальчик умер мгновенно, его бабушку госпитализировали в тяжелом состоянии", – пишет "Общественное".

Примчавшиеся на место удара медики смогли реанимировать малыша. Однако ранения оказались слишком сложными: в больнице сердце Тимофея остановилось навсегда. Мальчику было 3 года и 9 месяцев.

"Дружная хорошая семья, которая всегда гордилась своим малышом. Вкладывала в ребенка лучшее и самое ценное", – говорят горожане, которых цитирует "Свои. Кривой Рог".

Напомним, о смерти маленького Тимофея стало известно на следующий день после ракетной атаки войск РФ по Кривому Рогу. Его мама рассказала журналистам, что в момент жестокого удара россиян ее маленький сын вместе с бабушкой возвращались домой с площадки, но спастись не успели: ранения они получили, когда были уже у подъезда.

Как рассказал дедушка Тимофея, его маленький внук был очень энергичным, увлекался космосом и всем, что с ним связано, а также любил животных.

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