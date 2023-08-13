В Крыму оккупант застрелил контрактника из Москвы: росСМИ выдали версию стрельбы

На севере временно оккупированного Крыма российский военнослужащий застрелил своего сослуживца. "Задвухсотился" 42-летний сержант армии страны-агрессора Алексей Л.

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Инцидент произошел в ночь на 12 августа. Об этом сообщил один из пропагандистских Telegram-каналов.

По его версии, Алексей Л., который был контрактником из Москвы, зашел на охраняемую территорию, не назвал пароль и не реагировал на предупредительные выстрелы.

На карауле на одной из позиций недалеко от села Почетное тогда стоял 45-летний рядовой из Красногорска (Московская область) Руслан М.

Сержант зашел на позиции российских оккупантов. Рядовой увидел "неизвестного мужчину", спросил пароль, тот не ответил. После этого Руслан М. сделал два выстрела в воздух, но мужчина продолжал движение. Тогда караульный выстрелил на поражение.

В росСМИ пишут, что уже позже выяснилось: погибший был сослуживцем Руслана М. из той же военной части.

Telegram-канал не имеет информации, что именно Алексей Л. делал на охраняемой территории. Материалы переданы в военно-следственный отдел страны-агрессора.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в оперативном командовании "Юг" предупредили, что "сезон бавовны" будет продолжаться, и в Крыму будет неспокойно, пока он не будет освобожден от оккупантов.

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