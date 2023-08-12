'Сезон бавовны будет продолжаться!' В ОК 'Юг' пообещали неспокойные времена в Крыму

В оперативном командовании "Юг" заявили, что украинские военнослужащие каждый раз сообщают о поражении вражеских целей. Это касается, в том числе, демилитаризации российских войск во временно оккупированном Крыму.

Видео дня

При этом заявления захватчиков о якобы успешной работе ПВО носят в первую очередь пропагандистский характер. Об этом в эфире "Громадського радіо" заявила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, так называемая "власть" Крыма регулярно сообщает об "уничтожении" БПЛА и успешной работе противовоздушной обороны. Гуменюк объяснила, что такие заявления направлены в первую очередь на российский электорат.

Также спикер ОК "Юг" подчеркнула, что украинские военные сообщают в случае поражения вражеских целей. В то же время она добавила, что "сезон бавовны" в Крыму будет продолжатья.

"Силы обороны каждый раз сообщают, если действительно отрабатывают какие-либо цели. Впрочем, действительно "сезон бавовны" будет продолжаться, и в Крыму будет неспокойно, пока он не будет освобожден от оккупантов", – заявила Гуменюк.

Напомним, в Керчи около 13 часов дня 12 августа заявили о "бавовне" в районе Крымского моста. Местные жители слышали не менее четырех взрывов, также оттуда раздавалась стрельба, работало ПВО оккупантов. Движение через мост оккупанты перекрыли.

Спустя некоторое время российские оккупанты заявили о работе противовоздушной обороны в районе Крымского моста. Местные гауляйтеры утверждают, что сам мост якобы не поврежден. Также оккупанты назвали столбы дыма на мосту "дымовой завесой".

Ранее сообщалось, что 5 августа в районе Крымского моста раздались взрывы. оккупанты заявили об атаке морских дронов. Тогда был поражен российский танкер, с помощью которого государство-агрессор переправляло военные грузы между Россией и Сирией.