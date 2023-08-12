Оккупанты назвали причину задымления возле Крымского моста

Российские оккупанты заявили о работе противовоздушной обороны в районе Крымского моста. Местные гауляйтеры утверждают, что сам мост якобы не поврежден.

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Также оккупанты назвали столбы дыма на мосту "дымовой завесой". Оправдания взрывов оккупанты опубликовали в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов выдал, что в районе Керченского пролива силами ПВО якобы сбиты две ракеты. При этом он заявил, что мост не поврежден.

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