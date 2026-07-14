В Крыму оккупанты разместили оборонительные сооружения рядом с детским садом и школой. Спутниковые снимки

Российские оккупанты соорудили оборонительные сооружения рядом с детским садом и школой в оккупированном Крыму. По данным расследования, траншеи возле гражданских объектов в селе Чкалово Белогорского района могут использоваться армией РФ как минимум с конца июля 2023 года.

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Об этом говорится в материале журналистского проекта "Схемы" Радио Свобода. В распоряжении редакции оказались спутниковые снимки Planet Labs, на которых зафиксированы оборонительные сооружения вблизи детского сада "Теремок" и местной средней школы.

Журналисты отмечают, что эти кадры могут свидетельствовать об использовании гражданской инфраструктуры в качестве "живого щита".

Военные сооружения возле школы

Согласно анализу спутниковых данных, система оборонительных траншей появилась в период с 4 по 27 июля 2023 года. Именно сравнение снимков за эти даты позволило установить приблизительный период сооружения укреплений.

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В материале отмечается, что военные окопы расположены в непосредственной близости от территории детского сада "Теремок" и средней школы в селе Чкалово Белогорского района Автономной Республики Крым. По оценке журналистов, российские военные могут использовать эту локацию уже почти два года.

Масштабы укреплений

Журналисты напоминают, что масштабное строительство укреплений по всей территории оккупированного Крыма российская армия начала еще в апреле 2022 года. Эти оборонительные сооружения, по их данным, создавались для возможной защиты полуострова в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Также в "Схемах" обратили внимание, что это не первый случай использования гражданских объектов в военных целях. Ранее журналисты неоднократно фиксировали размещение российских военных на территории детских лагерей, школ и других гражданских объектов на временно оккупированных территориях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рефат Чубаров заявил: если оккупированный Крым останется без топлива и электричества, то Кремль сядет за стол переговоров. Это понимает и военно-политическое руководство Украины, и именно поэтому украинские защитники, помимо прочего, сосредоточены на пресечении вражеской логистики на полуостров.

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