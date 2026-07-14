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В Крыму оккупанты разместили оборонительные сооружения рядом с детским садом и школой. Спутниковые снимки

Андрей Колотовкин
War
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Оккупанты устроили окопы возле школы и детского сада в Белогорском районе
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Российские оккупанты соорудили оборонительные сооружения рядом с детским садом и школой в оккупированном Крыму. По данным расследования, траншеи возле гражданских объектов в селе Чкалово Белогорского района могут использоваться армией РФ как минимум с конца июля 2023 года.

Об этом говорится в материале журналистского проекта "Схемы" Радио Свобода. В распоряжении редакции оказались спутниковые снимки Planet Labs, на которых зафиксированы оборонительные сооружения вблизи детского сада "Теремок" и местной средней школы.

Журналисты отмечают, что эти кадры могут свидетельствовать об использовании гражданской инфраструктуры в качестве "живого щита".

Военные сооружения возле школы

Согласно анализу спутниковых данных, система оборонительных траншей появилась в период с 4 по 27 июля 2023 года. Именно сравнение снимков за эти даты позволило установить приблизительный период сооружения укреплений.

В материале отмечается, что военные окопы расположены в непосредственной близости от территории детского сада "Теремок" и средней школы в селе Чкалово Белогорского района Автономной Республики Крым. По оценке журналистов, российские военные могут использовать эту локацию уже почти два года.

Российские оккупанты соорудили оборонительные сооружения рядом с детским садом и школой

Масштабы укреплений

Журналисты напоминают, что масштабное строительство укреплений по всей территории оккупированного Крыма российская армия начала еще в апреле 2022 года. Эти оборонительные сооружения, по их данным, создавались для возможной защиты полуострова в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Также в "Схемах" обратили внимание, что это не первый случай использования гражданских объектов в военных целях. Ранее журналисты неоднократно фиксировали размещение российских военных на территории детских лагерей, школ и других гражданских объектов на временно оккупированных территориях.

Российские оккупанты соорудили оборонительные сооружения рядом с детским садом и школой
Российские оккупанты соорудили оборонительные сооружения рядом с детским садом и школой
Российские оккупанты соорудили оборонительные сооружения рядом с детским садом и школой

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рефат Чубаров заявил: если оккупированный Крым останется без топлива и электричества, то Кремль сядет за стол переговоров. Это понимает и военно-политическое руководство Украины, и именно поэтому украинские защитники, помимо прочего, сосредоточены на пресечении вражеской логистики на полуостров.

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