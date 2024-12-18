В Крыму планируют выключать мобильный интернет: какую причину придумали оккупанты

В оккупированном Россией Крыму решили отключать мобильный интернет. Захватчики заявили, что это будут делать якобы для обеспечения безопасности жителей полуострова.

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Об этом 17 декабря объявили в российском "министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма". "Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета", – заявили там.

Причины потенциальных ограничений оккупанты не назвали

"При этом все интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме", – сказано в сообщении.

Тем временем крымские Telegram-каналы пишут, что отключения интернета могут быть связаны с атаками беспилотников на Крым.

Заявляется, что в уже найденных дронах якобы были установлены сим-карты местных операторов.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Севастополя вечером 11 декабря прогремели взрывы. Российские пропагандисты заявили об атаке украинских дронов и работе ПВО. Прилеты могли быть в районе аэродрома "Бельбек" под Севастополем.

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