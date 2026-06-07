В Крыму после трех взрывов вспыхнула нефтебаза оккупантов: видео и подробности

В ночь на 7 июня во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Под атакой оказался Керченский полуостров, в частности населенный пункт Еды-Кую.

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Поражена Семиколодезянская нефтебаза, используемая российскими оккупационными войсками, там вспыхнул пожар. Об этом сообщили Telegram-каналы Exilenova+ и "Крымский ветер".

Атакована нефтебаза в оккупированном Крыму

Минимум два взрыва в Ленинском районе Крыма прозвучали около 02:05 – 02:09 ночи. "Крымский ветер" со ссылкой на сообщение подписчика написал о вероятной атаке на полуостров с применением ракет либо реактивных дронов.

Спустя минуту паблик сообщил о третьем взрыве и "вероятном прилете по нефтебазе в Ленино", после которого в районе этого объекта местные жители наблюдали зарево от пожара.

В Exilenova+ атаку подтвердили.

"В ночь на сегодня в пгт Ленино (Крым) была атакована Семиколодезянская нефтебаза. Также сервис NASA firms подтверждает пожар на нефтебазе", – отмечено в сообщении.

Расположенная в поселке Ленино (с 2023 года – Еды-Кую) Семиколодезянская нефтебаза находится в центре населенного пункта. Она функционировала еще со времен СССР, однако в 1990-х годах предприятие было закрыто.

В 2015 году, после аннексии Крыма Россией, работу базы возобновили. С тех пор ею управляет российская компания "БК-Терминал".

Как писал OBOZ.UA, за последние недели топливный кризис во временно оккупированном Крыму достиг своего пика. Если ранее бензин продавали по талонам, то теперь его и вовсе запретили отпускать за наличный расчет, а оккупационные власти безуспешно пытаются решать ситуацию в ручном режиме.

Российские туристы, не интересующиеся политикой и приехавшие на захваченный полуостров отдохнуть, теперь не могут вернуться домой, поскольку им нечем заправить машины.

А сами оккупанты жалуются на то, что дефицит топлива начали ощущать даже военнослужащие, входящие в мобильные огневые группы по противодействию украинским дронам.

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