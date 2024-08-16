В Крыму пожаловались на взрывы, оккупанты перекрыли Керченский мост: первые подробности

Во временно захваченном войсками России Крыму утром в пятницу, 16 августа, прогремели взрывы. Оккупационные власти Севастополя пожаловались на атаку БПЛА. Громко было также в Керчи, Феодосии и Черноморском.

Видео дня

Оккупанты перекрывали движение по незаконно построенному Керченскому мосту. В Telegram-канале "Крымский ветер" заявили, что над Керчью работала российская ПВО, опубликовав соответствующие видео.

Авторы канала писали, что может быть прилет по по горе Митридат, где стоял ЗРК российской армии "Панцирь-С1", после взрыва там якобы начался сильный пожар. Позже очевидцы опровергли прилет по технике оккупантов.

"Как сообщают подписчики, скорее всего у него сбились ракеты и стрелял он куда попало, прилетело в район автовокзала во дворы", – говорится в сообщении.

Позже канал сообщил о том, что в Керчи с паромной переправы СП МИС "валит дым".

В то же время взрывы также слышали в Севастополе. Назначенный Кремлем "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил об атаке БПЛА. Представитель оккупантов выдал, что над городом якобы сбили три беспилотника.

"Крымский ветер" сообщил, что в 4:31 в Черноморском прогремел взрыв, ориентировочно, в районе бухты Узкой.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа во временно оккупированном Крыму сгорел склад с боеприпасами. Пожар привел к перекрытию движения на железной дороге между станциями Джанкой и Симферополь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!