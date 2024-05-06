В Крыму россияне перекидывают 'Грады' в сторону Херсонской области. Фото и видео

Во временно захваченном Россией Крыму украинские патриоты зафиксировали перебрасывание военной техники российских войск. Так, технику из Джанкоя перевозят в сторону оккупированных территорий Херсонской области Украины.

Об этом сообщили в Telegram-канале движения "Атеш". Речь идет о перебрасывании состава реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" на Херсонщину.

"Оккупационный режим продолжает восстанавливать советские системы вооружения для использования их в войне против украинского народа. Мы фиксируем, что склады с техникой пустеют значительными темпами. Мы работаем над увеличением российских потерь, в чем нам помогают сами российские военные", – говорится в сообщении.

Партизаны подчеркнули, что им известно конечное место назначения этого состава.

"Мы точно знаем, где оккупанты будут их хранить. Поэтому "жить" им осталось не долго", – отметили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны "Атеш" разведали в Ростове-на-Дону (РФ) фактическое местонахождение вражеской нефтебазы, а также схему поставок нефтепродуктов на объект. Эта база снабжает российские оккупационные войска, воюющие против Украины.

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