В Крынках фактически нет ни одного уцелевшего дома, враг во что бы то ни стало хочет выбить ВСУ, – Гуменюк

Российские оккупанты прилагают максимальные усилия, чтобы выбить украинских военных с левобережья Херсонщины. Они наносят сокрушительные удары по населенному пункту Крынки, в районе которого расположен украинский плацдарм.

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Из-за варварских обстрелов и бомбардировок в селе не осталось ни одного уцелевшего дома. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Там (в районе Крынок. – Ред.) продолжается наша боевая работа по закреплению и расширению плацдарма, а враг пытается выбивать наши подразделения. Там фактически уже нет ни одного уцелевшего дома, работают артсредства одной и другой стороны. Кроме того, враг очень мощно бомбил этот регион", – отметила она.

В район Крынок российское командование стянуло около 10 тысяч оккупантов.

Из-за постоянных обстрелов и бомбардировок, а также непрекращающихся попыток захватчиков взять штурмом позиции украинских воинов, Силы обороны призывают местных жителей выехать из зоны активных боевых действий.

Напомним, в Bild рассказали о потерях армии Путина и отметили, что украинский плацдарм в Крынках площадью не более квадратного километра стал "ловушкой" для войск РФ. Однако командование оккупантов не осознает этого и продолжает отправлять туда все новые колонны техники.

По подсчетам эксперта, за время обороны этого села на левом берегу Днепра украинские воины уничтожили 153 единицы российской техники, в том числе 19 танков, 58 БТР, 35 армейских грузовиков, 12 РСЗО и шесть САУ. Украина же потеряла 31 единицу техники, 16 из которых – артиллерийские системы.