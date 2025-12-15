В Купянске остаются в окружении от 100 до 200 оккупантов: Трегубов рассказал о ситуации. Карта

Российские военные в Купянске (Харьковская область) находятся в окружении Вооруженных сил Украины. Руководство российской оккупационной армии не может обеспечить им должной поддержки.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. Заявление он сделал в эфире телемарафона.

По его словам, разведка выяснила, что по состоянию на конец прошлой недели в Купянске фиксировали около 40 активных позывных в радиоэфире. Учитывая то, что одна рация обычно используется несколькими военными, общую численность оккупантов оценивают в пределах от 100 до 200 человек.

"Обычно это одна рация на 3-4 человека. Соответственно, и от этого считаем, что их от 100 до 200. По нашим оценкам, скорее больше до сотни", – пояснил Трегубов.

Он отметил, что оккупанты оторваны от наземных путей снабжения. Единственный доступный для них вариант – доставка с помощью дронов.

Беспилотники не способны перевозить значительные объемы грузов и не всегда могут добраться до нужных точек. Кроме того, во время сброса грузов украинские бойцы фиксируют места их падения и передвижения тех, кто их забирает, а это создает дополнительные риски для российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины недавно продвинулись на Лиманском направлении. Защитники выбили россиян с позиций в южной части Карповки. Зато с противоположной стороны села продвижение есть у оккупантов.

Также напомним, российская оккупационная армия продолжает наступательные операции в северной части Сумской области, однако успеха не имеет. Захватчики ведут наступление якобы для создания оборонительных буферных зон на севере Украины вдоль международной границы.

