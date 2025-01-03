На Курщине ВСУ отбили более 30 атак врага: в Генштабе сообщили, сколько боестолкновений произошло на передовой
Проходит тысяча сорок пятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Наши защитники продолжают решительно давать отпор врагу. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении, а на Курщине украинские воины отбили более 30 атак
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 3 января по состоянию на 22.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 138 боевых столкновений.
Российские обстрелы
Российские захватчики нанесли пять ракетных и 45 авиаударов, применив 10 ракет и 58 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 847 дронов-камикадзе и совершили около четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении в противник шесть раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеровки, Синьковки и Загрызового. Украинские защитники отбили две атаки, еще четыре – продолжаются.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 10 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от Надежды, Макеевки, Григорьевки, Твердохлебового, Ямполевки и в направлении Чернещины. В настоящее время идет один бой.
На Северском направлении в течение дня враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки. Удачи не имел.
На Краматорском направлении зафиксировано десять боевых столкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек. Враг сбросил два КАБа на Славянск.
На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения.
На Покровском направлении с начала суток захватнические подразделения 34 раза пытались прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Новооленовка, Украинка, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверево, Соленое, Котлино и Котлино. До сих пор длится пять боестолкновений. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 304 оккупанта, 140 из них – безвозвратно. Также уничтожены танк, ББМ, четыре единицы автомобильной техники, девять антенн управления БПЛА противника.
В Кураховском направлении враг также активен, он 11 раз атаковал наши позиции вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахового и Шевченко, пять боев продолжаются.
На Времивском направлении захватчики совершили 12 наступательных действий неподалеку от Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки. Все боестолкновения завершились. Враг сбросил семь кабов в районе Зеленого поля, а Новополь атаковал НАРами.
На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника вблизи Новоандреевки.
В Приднепровском направлении враг дважды безрезультатно атаковал позиции наших войск.
В Курской области украинские защитники отбили 30 вражеских атак, еще 11 боестолкновений продолжаются до сих пор. Кроме этого, враг нанес три авиационных удара, с применением трех управляемых бомб, а также совершил 313 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Как сообщал OBOZ.UA, в ISW оценили ситуацию на фронте. Аналитики отметили, что в первые дни 2025 оккупанты смогли продвинуться в районе Белогоровки на Северском направлении, а также в районах Торецкая, Покровская, Курахового и Угледара. А на Харьковщине, несмотря на то, что Россия в эти дни продолжала атаки близ Волчанска, в ISW не увидели ни одного подтвержденного продвижения российских сил за период с 31 декабря по 2 января.
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