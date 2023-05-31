В Курске и Ростове строят масштабные комплексы для сортировки трупов ликвидированных в Украине захватчиков – ГУР

В Курске и Ростове-на-Дону захватчики строят масштабные комплексы для сортировки и хранения трупов ликвидированных в Украине оккупантов. Они раскинутся на территории более 4 тыс. кв. м каждый и будут стоить российскому бюджету 800 и 600 миллионов соответственно плюс по миллиарду рублей на рефрижераторное оборудование.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там добавили: такие "капиталовложения" свидетельствуют, что РФ уже не справляется с потоком ликвидированных захватчиков, однако не собирается прекращать войну.

"В Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава. Площадь каждого объекта – более 4000 квадратных метров", – говорится в сообщении ГУР.

Представители военной разведки Украины также рассказали, что на территории комплексов планируется создание пунктов для проведения следственных действий и исследований над телами, размещение рефрижераторных с холодильными камерами на 1000 мест, склады с гробами и другими похоронными декорациями, а также скорбный зал.

Для строительства соответствующего комплекса в Ростове-на-Дону заложено около 600 миллионов рублей, в Курске – более 800 миллионов.

Эти суммы не включают в себя стоимость рефрижераторного оборудования: на него дополнительно планируют потратить более миллиарда рублей для каждого комплекса.

В ГУР отмечают, что в РФ уже не удается скрывать масштабы потерь. Однако Россия, похоже, не собирается прекращать "денацификацию" россиян в бессмысленной войне против Украины.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины констатирует, что террористическая Россия уже не способна скрывать масштабы потерь личного состава в войне против Украины. Строительство указанных комплексов на территории Московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших", – отметили в ГУР.

Там также напомнили россиянам, что они могут сдаться в плен, если не совершали военных преступлений на территории Украины.

"В противном случае, его (российского солдата. – Ред.) ждет холодильник на одной из сортировочных баз для трупов в России", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ уничтожили пункт управления ЗРК С-400 "Триумф" в Херсонской области. Удар был нанесен с помощью HIMARS.

Также сообщалось, что накануне Силы обороны Украины ликвидировали 470 оккупантов и десятки единиц техники в сутки. Безвозвратные потери агрессора в живой силе к утру 31 мая достигли 207 910 захватчиков.