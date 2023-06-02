В Курске повреждены несколько боевых самолетов Су-34 и уничтожен ЗРПК 'Панцирь': стало известно о мощных результатах 'хлопка'. Фото

В пятницу, 2 июня, в Курске был уничтожен вражеский ЗРПК "Панцирь-С1". Кроме того, в результате атаки ударными БПЛА по аэродрому "Восточный" было повреждено несколько боевых самолетов Су-34.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Братья по оружию". В результате непроизвольного выстреливания из ЗРПК "Панцирь-С1" были повреждены несколько домов (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

"2 июня 2023 года во время ночной атаки ударными БПЛА по аэродрому "Восточный" в Курске несколько боевых самолетов Су-34 были повреждены, а ЗРПК "Панцирь-С1" полностью уничтожены", – говорится в сообщении.

Точная информация о количестве самолетов еще проверяется.

Также в источнике заявляют, что из ЗРПК "Панцирь-С1" невольно вылетали боеприпасы, в результате чего несколько жилых домов в Курске были повреждены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на пятницу, 2 июня, в Курске прозвучали очередные взрывы. Местные жители заявили, что "громкие звуки" особо слышно в районе железнодорожного вокзала. Губернатор Роман Старовойт заявил, что над Курском якобы было сбито несколько украинских беспилотников.

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