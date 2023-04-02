В Курской области РФ заявили об атаке беспилотников на позиции оккупантов: есть жертвы. Фото

Вследствие атаки беспилотников и обстрела позиций российских военнослужащих в Курской области 31 марта погиб один российский солдат, еще семь получили ранения. Раненые были госпитализированы в местные больницы.

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При этом местные власти попытались скрыть потери среди военных, вызвав этим возмущение среди россиян. Об этом сообщает ASTRA.

31 марта губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле "Глушковского и Кореневского районов Курской области". Он уверил, что Украина якобы в очередной раз обстреливала дома россиян, но подчеркнул, что "к счастью, обошлось без пострадавших".

Вот только делая это заявление, Старовойт, как минимум, дважды соврал.

Так, ссылаясь на данные источников в экстренных службах Курской области, ASTRA сообщает, что в Кореневском районе Курской области под обстрелом оказались не гражданские, а позиции российских военных.

"В районе 8 утра 31 марта позиции российских военных в Кореневском районе Курской области атаковали беспилотники. Кроме того, были осуществлены обстрелы минометными и артиллерийскими снарядами", – пишет издание.

Да и с якобы отсутствием пострадавших Старовойт несколько "перегнул палку".

"В результате обстрела один военный погиб на месте, ещё пять были госпитализированы с ранениями в Кореневскую, Глушковскую и Рыльскую ЦРБ. Жители Кореневского района рассказали ASTRA, что их больница "находится в таком состоянии, что там раненым точно не смогут помочь", – написало издание.

Позже в ASTRA уточнили: в Глушковском районе, об обстреле которого упоминал губернатор Курской области тоже без пострадавших не обошлось: в тот день ранения получили 2 российских военнослужащих.

"В двух районах региона за этот день 1 российский солдат погиб, 7 ранены... Местные власти о жертвах и пострадавших среди военных в результате обстрелов 31 марта умолчали", – резюмировали в ASTRA.

К слову, вранье губернатора заметили не только журналисты, но и местные жители. Они в комментариях к сообщению Старовойта не преминули ему об этом сообщить.

Напомним, ранее в британской разведке заявили, что значительная часть потерь армии России в Украине вызвана небоевыми причинами. На первом месте среди факторов, приводящих к "самоденацификации" российских захватчиков – чрезмерное употребление алкоголя даже на передовой. Прореживают ряды оккупантов также их неумение обращаться с оружием, а также ДТП и ненадлежащее обеспечение: немало россиян умерли вследствие переохлаждения.