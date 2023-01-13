В Литве призвали как можно скорее начать отправлять боеприпасы и оружие Украине

Западные страны-союзники Украины должны увеличить поставки оружия и боеприпасов для украинской армии прямо сейчас, ведь Россия пытается перехватить инициативу на поле боя. Пока агрессору это удается лишь на локальном уровне.

Видео дня

Соответствующее заявление 12 января сделал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Delfi. Он также поддержал передачу ВСУ тяжелой бронетехники современного образца.

"Россия пытается взять инициативу в свои руки, но пока ей это удалось лишь локально. И это не значит, что положение украинцев стало очень хорошим или что украинцам ничего не нужно делать, кроме как ждать, пока российская армия снова где-то ошибется. Это не так. Украинцам нужно приложить очень большие усилия, партнерам Украины нужно уже сейчас отправлять много оружия и боеприпасов", – подчеркнул Анушаускас.

Глава литовского МО добавил: он не сомневается в том, что заявление Польши о готовности отправить Украине танки Leopard повлияет на поддержку со стороны других крупных государств.

"Решения поляков, французов и других стран – все имеет определенное влияние. Потому что уже не первый месяц говорят о том, что необходимо организовать поставки тяжелого бронетанкового вооружения в Украину. Просто количество, о котором сейчас заявляют, пока невелико... И пока эти цифры не такие, которые бы что-то определяли на поле боя. Но это только начало, и я убежден в этом, потому что рано или поздно поставки должны увеличиться", – сказал Анушаускас.

Напомним, что 11 января президент Литвы Гитанас Науседа посетил Львов. Там состоялся саммит Люблинского треугольника, где также присутствовали лидер Польши Анджей Дуда и глава украинского государства Владимир Зеленский.

По итогам переговоров Науседа сообщил, что Украина получит зенитные установки и системы противовоздушной обороны в рамках оказания военной помощи. А Дуда объявил о том, что Польша готова передать роту танков Leopard. Зеленский поблагодарил за это партнеров.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выступил за передачу Силам обороны Украины баллистических ракет ATACMS дальностью до 300 км.

– А глава литовского МИД в 2012–2020 годах Линас Линкявичюс сказал: Литве не нужно ограничивать себя в помощи ВСУ, потому что Украина должна освободить свои земли. Политик поддерживает поставки танков, дальнобойной артиллерии и даже самолетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!