В Литве собирают 5 миллионов евро на радары ПВО для Украины: за 6 часов перечислили огромную сумму

В Литве волонтеры организовали новый масштабный сбор для военной помощи Украине. Цель – 5 миллионов евро, которые потратят на покупку пяти израильских радаров противовоздушной обороны для нашей страны.

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Всего за шесть часов после открытия счетов (это произошло 30 января) люди перечислили 500 тысяч евро. За менее чем 12 часов сбора, названного Let's Radar, было собрано уже более 821 тысячи евро. Об этом сообщил координатор благотворительной акции, литовский телеведущий Андрюс Тапинас в Twitter.

"Устали помогать Украине? Кто устал?" – спросил он, поделившись первыми результатами инициативы. В общую сумму, как отметил телеведущий, входит щедрое пожертвование в сумме 100 тысяч евро от компании из Литвы SBA Grupe.

Тапинас пошутил, что литовцы собрали 500 тысяч за 6 часов, а российским пропагандистам для того, чтобы собрать такую сумму с российской публики, понадобилось бы 6 лет.

Сбор организовали общественные организации Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K fondas, Stiprūs kartu и общественный вещатель LRT.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас поддержал инициативу и поделился реквизитами на своей странице в Twitter. Он отметил, что литовцы объединились, чтобы помочь защитить украинское небо.

"Пожалуйста, помогите нам и помогите Украине!" – написал глава литовского МО.

Напомним, что это не первый крупный сбор, организованный в Литве для помощи нашему государству.

В начале полномасштабного вторжения Андрюс Тапинас инициировал акцию для закупки Вооруженным силам Украины беспилотника Bayraktar TB2. Только за сутки ему удалось собрать около 2 из 5 млн евро. Общая сумма была готова уже за три дня, хотя организаторы надеялись собрать ее за три недели.

Узнав об этом, турецкая компания-производитель БПЛА Baykar решила передать беспилотник бесплатно. Деньги, которые пожертвовали литовцы, смогли направить на другие нужды ВСУ.

В июле-2022 литовцы, также по инициативе Тапинаса, приобрели для нашей армии 110 противодроновых ружей и 80 радаров. Общая стоимость этого оборудования – 1 095 000 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Помимо волонтерских инициатив, Литва активно поддерживает Украину на государственном уровне. Страна подготовила новый пакет военной помощи, в который войдут десятки зенитных орудий L-70, боеприпасов, а также два вертолета Ми-8.

– 12 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал как можно скорее передать Украине оружие, БК и военную технику, потому что Россия пытается перехватить инициативу на поле боя.

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