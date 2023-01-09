В Луганской области идут ожесточенные бои за Новоселовское и Невское, где оккупанты убили двух мирных жителей и еще двоих ранили

Вооруженные силы Украины в Луганской области продолжают ожесточенные бои с российскими оккупационными войсками. Ряд населенных пунктов практических полностью уничтожены путинскими террористами.

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Речь идет о Новоселовском и Невском, где теперь нет ни одного уцелевшего здания. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас идут бои за село Новоселовское. В этом населенном пункте существенные разрушения. Также там не осталось ни одного мирного жителя. Гайдай отметил, что последнюю местную жительницу на днях убил российский снайпер.

Также глава ОВА рассказал, что российские оккупанты мощно обстреливают Невское. Из-за вражеских обстрелов село почти стерто с лица земли. Однако в этом населенном пункте остается более сотни мирных людей

"После обеда сегодня там погибли двое гражданских жителей, еще двое получили ранения в результате вражеского обстрела", – рассказал Гайдай о ситуации в Невском.

Напомним, в Новоселовском Сватовского района снайпер вражеской армии убил пожилую женщину, которая вышла за водой.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в Луганской области продвигаются вперед, уничтожая технику и личный состав российских оккупантов. В то же время моральный дух у путинских солдат очень низкий, ведь оккупанты показательно расстреливают тех, кто отказывается идти в атаку.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты заблокировали для проведения "фильтрационных мероприятий" село Половинкино возле Старобельска. Половину жителей села увезли в Луганск.

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