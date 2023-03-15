В Луганской области погиб 22-летний украинский сапер: он был единственным ребенком в семье. Фото

На фронте в Украине погиб 22-летний украинский военнослужащий Даниил Лысенко. Трагедия произошла около города Кременная в Луганской области 11 марта.

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О гибели бойца сообщили на Facebook-странице "Новини ТУТ Київщина". Даниил был сапером отделения разминирования инженерно-дорожного взвода.

Воин, который боролся за свободу и независимость Украины, служил по контракту – в 2020 году его призвали на военную срочную службу, а уже через год он заключил контракт с Вооруженными силами Украины.

Погибший в войне с российскими оккупантами украинский Герой родился в городе Боярка в Киевской области 1 августа 2000 года. Окончил Киевский геологоразведочный техникум, затем колледж информационных технологий и землеустройства Национального авиационного университета. Работал на разных предприятиях.

В комментариях к записи родственница погибшего военного отметила, что он был единственным ребенком в семье.

"Непоправимая потеря, единственный ребенок в семье, член нашей семьи… Соболезнования маме и папе.. Просто нет слов", – отметила пользователь Ирина.

Другие украинцы благодарили Даниила за мужество и смелость и выражали соболезнования его родным.

"Искренние соболезнования родным. Благодарность за мужество и смелость. Самая большая жертва – жизнь – за свою землю, за последующие поколения. Пусть эти последующие поколения живут честно, достойно, во имя всех погибших героев", "Это страшная трагедия, сочувствуем родителям и родным. Верим, что зло будет наказано", "Вечная Слава Герою!" – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в бою с российскими оккупантами погиб заместитель командира 17 сотни Добровольческого украинского корпуса Виталий "Тур" Каплин. Уроженец города Кременчуг Полтавской области боролся за свободу и независимость Украины с самого начала войны.

– В Хмельницком попрощались с воином, погибшим в боях за Бахмут. 42-летний Виталий Альмиз работал в Польше, но осенью 2022 года вернулся на родину, чтобы добровольцем отправиться на фронт.

– В Бахмуте Донецкой области 13 марта погиб оператор "Суспільного" Алексей Ольховик, воевавший за Украину. Еще в сентябре 2022 года он получил минно-взрывное ранение, но после лечения снова отправился на фронт.

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