В МАГАТЭ зафиксировали падение дрона на одно из зданий ЗАЭС: российские оккупанты не дали обследовать объект

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской атомной станции, сообщили о падении неизвестного дрона на здание учебного центра ЗАЭС. Оккупанты не дают разрешения на осмотр места прилета.

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Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его заявление в среду, 21 мая, распространили на сайте агентства. По словам Гросси, утром группа МАГАТЭ на Запорожской АЭС услышала выстрелы, совпавшие с вероятной атакой беспилотников на учебный центр на объекте.

"Это уже третий случай в этом году, когда учебный центр, расположенный непосредственно за периметром площадки, стал мишенью для БПЛА", – говорится в заявлении директора агентства.

МАГАТЭ со ссылкой на неназванных представителей Запорожской АЭС (вероятно, российского "руководства") сообщило, что дрон упал на крышу учебного центра, не вызвав жертв или значительных повреждений.

В то же время агентству неизвестно, попал ли дрон непосредственно в здание или упал на него после того, как его сбили.

Также сотрудники МАГАТЭ заявили, что слышали выстрелы, но не имеют данных, связано ли это со сбиванием дрона.

"Команда МАГАТЭ обратилась с просьбой посетить учебный центр, как это удалось сделать после предыдущего подобного инцидента, произошедшего в апреле. Однако на этот раз разрешение еще не было предоставлено", – сообщили в агентстве.

Гросси выразил "большую обеспокоенность" из-за инцидентов с беспилотниками, подчеркнув, что они могут представлять прямую угрозу ядерной безопасности.

"Проще говоря, слишком много дронов летает возле ядерных объектов, и не только возле Запорожской атомной станции. Это должно немедленно прекратиться", – заявил он.

МАГАТЭ напомнило, что в середине апреля дрон был сбит и разбился возле учебного центра Запорожской АЭС, а за три месяца до того было другое сообщение об атаке БПЛА.

Действующие украинские атомные электростанции – Хмельницкая, Ривненская и Южноукраинская – также регулярно сообщают об атаках дронов вблизи своих объектов, отметили в МАГАТЭ.

В прошлую пятницу команда МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС была проинформирована о том, что беспилотники были замечены на расстоянии двух километров от площадки, и сообщила, что слышала зенитный огонь из своего отеля. Той же ночью сообщалось, что БПЛА пролетали над Чернобыльской зоной отчуждения, заявили в агентстве.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 мая руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что в ближайшие недели оккупанты готовятся подключить ЗАЭС к энергосистеме РФ. Они уже завершили строительство распределительного узла, компрессорной станции и магистральных ЛЭП и планируют использовать станцию для электропитания оккупированных территорий и усиления контроля над энергетическим ресурсом Украины.

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