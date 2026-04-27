В МАГАТЭ заявили об ударе дроном вблизи ЗАЭС: погиб водитель

В понедельник, 27 апреля, вблизи Запорожской атомной электростанции произошел удар дроном. В результате прилета возле объектов, связанных с работой станции, погиб человек.

Об этом сообщили наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Кто именно совершил обстрел, наблюдатели не уточнили.

Отмечается, что атака беспилотника произошла утром, а ее жертвой стал водитель, который работал в транспортном подразделении вблизи территории станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз заявил, что любые удары по ядерным объектам или рядом с ними недопустимы, ведь они создают серьезные риски для безопасности. По его словам, подобные инциденты способны привести к опасным последствиям не только для Украины, но и для всего мира.

В МАГАТЭ отметили, что их миссия, которая находится непосредственно на ЗАЭС, проверит обстоятельства инцидента. Специалисты также продолжат мониторинг ситуации вокруг станции.

Запорожская АЭС, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе, с начала полномасштабной войны остается зоной повышенного риска из-за регулярных обстрелов и военного присутствия на ней российских оккупантов. В МАГАТЭ неоднократно призывали воздерживаться от любых действий, которые могут угрожать ее безопасной работе.

Постпред Украины в ООН Андрей Мельник заявил, что Россия стала первым в истории государством, которое захватило действующую атомную электростанцию, которой является ЗАЭС. Использование военной силы и длительный контроль оккупантов над крупнейшей АЭС в Европе подвергает опасности не только Украину, но и всю Европу.

Агрессор должен немедленно прекратить ядерный террор, вернуть ЗАЭС Украине и обеспечить ее безопасность согласно стандартам МАГАТЭ, а государствам-членам ООН пора наконец наказать государство-террористку, введя санкции против ядерной энергетики РФ.

В то же время эксперты бьют тревогу из-за угрозы на ЗАЭС, в Чернобыле и вреда окружающей среде Украины. То, что происходило во время оккупации ЗАЭС в начале марта, специалисты назвали беспрецедентной ядерной опасностью.

Ведь реакторы ВВЭР-1000, из которых состоит станция и которые проектировались с расчетом на максимальное внешнее воздействие в виде падения легкомоторного самолета, российская военная техника расстреливала практически вплотную. Поэтому повреждение активных зон реакторов из мизерной вероятности превратилось во вполне вероятный страшный сценарий.

Напомним, накануне, 26 апреля, в 40-ю годовщину Чернобыльской аварии, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, во время встречи Владимир Зеленский и Рафаэль Гросси обсудили возможности вернуть ЗАЭС под контроль Украины. Глава государства отметил, что пребывание и узаконивание пребывания российских сил на оккупированной АЭС не должно быть официально признанным.

