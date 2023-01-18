В магазинах выставили охрану с автоматами: под Мелитополем оккупанты усилили репрессии, чтобы вывести из обращения гривну

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики выставили в магазинах террористов с оружием и пытаются запретить местным жителям использовать гривну. Более того, некоторые коллаборанты на Запорожье устраивают геноцид местного населения.

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В частности, гауляйтер Михайловки Вячеслав Бедняк посадил на голодный паек весь поселок. Об этом сообщает Telegram-канал "Риа Мелитополь".

Оккупационные власти запретили рассчитываться карточками украинских банков и наличными гривнами в местных магазинах. При этом наличных рублей у многих людей просто нет в наличии, следовательно, нет возможности купить самые необходимые продукты.

Накануне оккупанты устроили рейд по магазинам и запретили принимать платежи и обналичивать с украинских банковских карт. Таким образом люди даже не могут обменять гривны на рубли.

"У многих наличных рублей нет. Поэтому даже еды не купить. В некоторых магазинах раш**ты поставили свою охрану, которая следит за тем, чтобы продавцы не обналичивали гривну через терминалы", – говорится в сообщении.

Кроме того, у оккупантов возник дефицит наличных рублей для пенсионеров и социально-незащищенных граждан. Запретив рассчитываться гривной обещанные 10 тыс. рублей пенсионерам оккупационная власть не выплачивает.

Напомним, во временно оккупированной Каховке Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить оборот гривни. Захватчики угрожают предпринимателям изымать товар в торговых точках в случае выявления украинской денег.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают войну с официальной украинской валютой во временно захваченных населенных пунктах. Теперь они стали искать в телефонах местных жителей приложения украинских банков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе центробанка РФ Эльвире Набиуллиний. Подозрение связано с введением "рублевой зоны" на оккупированных Россией территориях Украины. В результате Набиуллину могут объявить в международный розыск.

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