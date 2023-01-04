В Макеевке был установлен новый рекорд по уничтожению российских захватчиков, – эксперт

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что удар Вооруженных сил Украины по базе оккупантов в Макеевке принес армии РФ рекордные потери. По разным данным, там было ликвидировано от 400 до 600 российских "мобиков", однако в России пока подтвердили гибель только 89 человек.

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Об этом Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Ранее же рекордное количество захватчиков было уничтожено во время форсирования россиянами реки Северский Донец.

"Когда они пытались форсировать эту маленькую речушку, менее чем за 24 часа потеряли батальонную тактическую группу и более 80 единиц техники", – отметил эксперт.

Однако "бавовной" на базе в Макеевке в новогоднюю ночь этот рекорд был побит. Там менее чем за один час была уничтожена целая батальонная тактическая группа и боекомплект врага.

Коваленко отметил, что причиной такой массовой ликвидации российских захватчиков стал ряд ошибок, допущенных командованием "второй армии мира".

"Сейчас, когда мобилизованных отправляют в зону боевых действий, у них отбирают телефоны, у них нет связи. У них действительно были некоторые мобилизованные, которые делали звонки в новогоднюю ночь. Я не исключаю, что телефонами пользовался офицерский состав, для офицеров не действуют законы. Хотя уже не первый месяц войны, и все хорошо понимают, что мобильная связь рядом с линией столкновения – это как бомба замедленного действия", – говорит военно-политический обозреватель.

Вторая ошибка россиян состоит в размещении большого количества живой силы и техники в одном месте.

"Размещение личного состава вместе с боеприпасами – это еще одна бомба замедленного действия. Поэтому ошибки были комбинированные. Российское командование разного звена совершало огромное количество ошибок в течение 2022 года и продолжает их делать. Что говорит об очень низком качестве их навыков", – резюмировал Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Макеевке была уничтожена база российских оккупационных войск, на которой они в тот момент отмечали Новый год. По предварительным оценкам, речь может идти о 400 погибших военнослужащих, которых недавно отправили в Украину.

– Минобороны страны-агрессора подтвердило удар через два дня, значительно приуменьшив потери. "Бавовна" в Макеевке вызвала резкую критику военного руководства в российском информпространстве.

– А впоследствии в МО РФ назвали новое количество своих мобилизованных, ликвидированных в Макеевке. Сообщается, что при разборе завалов были обнаружены тела уже 89 оккупантов.

– Все ликвидированные "мобики" были из Самарской области. Траурные мероприятия в связи с их гибелью были запланированы в четырех городах РФ.

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