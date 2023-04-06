В Мариуполь снова завезли ''бавовну'': взрыв прогремел вблизи меткомбината имени Ильича. Видео

Во временно оккупированном Россией Мариуполе 6 апреля снова обильно зацвела "бавовна". Горожане слышали взрыв в Кальмиусском районе города, недалеко от меткомбината имени Ильича.

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После взрыва там разгорелся пожар. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Снова взрыв и пожар в Кальмиусском районе неподалеку от Ильича. Район 8х ворот (перекресток проспектов Никопольского и Металлургов). Детали выясняем", – отметил он.

Андрющенко также опубликовал фотографию, на которой виден дым, поднимающийся над местом, где раздался взрыв.

Тем временем в паблике "Мариуполь. Сопротивление" добавили подробностей происшествия.

"Приблизительно в 16:10 по Металлургам прямо по трамвайным линиям, как сумасшедшая, неслась машина "разминирования" в сторону восьмых ворот. Теперь на Ильича что-то хорошо пылает", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в Мариуполе раздался мощный взрыв в районе автостанции. Жители города активно обсуждали, что "бавовна", рассказывая, что взрыв был такой силы, что был слышен почти во всех районах города. При этом местные считают подобные события "хорошим знаком".