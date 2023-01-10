В Мариуполе детей заставили развлекать оккупантов, разрушивших их город: школьники должны были благодарить захватчиков. Фото

Детей во временно оккупированном Мариуполе вынудили устроить концерт для российских захватчиков. Они должны были благодарить убийц своего детства, родителей и родных, а также развлекать террористов спектаклями.

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Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что родителям, которые против такого действа или собиравшихся снимать выступление, пригрозили подвалами.

"Если до этого еще существовало второе дно дна, то сегодня его пробили окончательно", – эмоционально отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что имеет радикальное мнение относительно того, что руководители секций и кружков в оккупированном Мариуполе являются коллаборантами.

"Мое мнение достаточно радикальное. А кто имеет другое – посмотрите на фото и ответьте себе еще раз. Являются организаторы всего этого ада на земле коллаборантами или нет. Заодно посмотрите, в каких условиях мраzота содержится, и вспомните сегодняшние фото из домов обычных мариупольцев", – подчеркнул Андрющенко.

Напомним: во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе ситуация просто катастрофическая. Местные жители замерзают от холода, а розданные обогреватели приводят к пожару. Все попытки оккупантов начать отопительный сезон не дали никакого результата. Причиной тому стала уничтоженная самими же захватчиками критически важная инфраструктура.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– гауляйтер оккупированного Мариуполя Константин Иващенко посетил детский праздник в нетрезвом состоянии. Более того, он с усмешкой заявил, что дети в 2022 году "пережили большие испытания";

– во временно оккупированном и разрушенном войсками РФ Мариуполе местные жители продолжают выживать в сверхсложных условиях. В канун Нового года и Рождества они были вынуждены стоять в длинных очередях за горячей пищей вместо того, чтобы готовиться к праздникам.

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