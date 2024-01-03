В Мариуполе на Новый год ликвидировали 17 оккупантов, собравшихся выпить крупной компанией: всплыли подробности

В Мариуполе активисты украинского сопротивления несколько убавили "поголовье" российских оккупантов. В новогоднюю ночь собравшиеся пьянствовать в большой компании захватчики отравились алкоголем, бережно приготовленным для них мариупольским сопротивлением.

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Российские паблики подняли крик из-за почти двух десятков "подло убитых военных", среди которых были и офицеры. При этом в причастность к "денацификации" украинских партизан верить они отказываются.

В российских пабликах распространяется сообщение о массовом отравлении оккупантов алкоголем в Мариуполе в новогоднюю ночь. По версии российских пропагандистов, какие-то неизвестные злоумышленники "усыпили и подло убили" 17 российских захватчиков в Мариуполе. Среди них были и два офицера ВС РФ.

"Военные собрались вместе крупной компанией, решили выпить в честь Нового года. Однако кто-то добавил в алкоголь, который они потребляли, сильное снотворное. Судя по всему, когда военные заснули, всех убили во сне. Часть задушили, часть – зарезали", – цитируют пропагандисты "украшенную" версию событий, которую им рассказали "источники в армии и полиции ДНР".

Еще один источник заявил, что сейчас загадочных мстителей, которые "втерлись в доверие к нашим военным, а потом усыпили и убили их" разыскивают. Предполагают пропагандисты РФ также возможную причастность к денацификации и диверсантов, на счету которых уже не один ликвидированный в Мариуполе оккупант.

"Но эта версия еще нуждается в подтверждении", – добавили пропагандисты.

Реальность оказалась куда прозаичнее озвученной версии. К мору среди оккупантов действительно причастны активисты мариупольского сопротивления. Но ни о каких "коварных убийствах во сне" да еще и с помощью перерезанных глоток – речь не идет.

В Telegram-канале "Мариуполь. Сопротивление" заявили о своей причастности к ликвидации захватчиков. Более того: там заранее предупредили оккупантов, что их ждут сюрпризы.

"На прошлой неделе мы поставили партию хорошего алкоголя дружественным наливайкам. Тем, кто торгует с рук для русни. Поставили в темную, зная, что точно зарабатывают только на этом (Арсен - привет ;)). И это сработало. Новые отравления среди оккупанта в городе. Какая-то неизвестная болезнь косит орков. А просто бухать надо меньше. Хотя в нашем случае – больше", – отмечали активисты сопротивления в сообщении, опубликованном еще 29 декабря.

Однако, как показали дальнейшие события, на российских оккупантов не подействовали ни сообщения о продаже отравленного алкоголя, ни первые "жертвы" в борьбе с "зеленым змеем" среди захватчиков.

Напомним, ранее массовый мор среди оккупантов произошел в Мариуполе в октябре. Тогда всего за неделю загадочно умерли 26 захватчиков, еще 15 оказались в реанимации из-за отравления. Российские пропагандисты тогда также писали о диверсантах.

Всего за лето и два месяца осени Мариупольским сопротивлением разными способами были ликвидированы более 40 захватчиков. Такие данные в октябре обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.