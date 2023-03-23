В Мариуполе начали выселять жителей ЖК ''Невский'', благодаривших Путина — росСМИ

Жителей построенного российскими оккупантами в разрушенном Мариуполе жилого квартала "Невский" начали выселять из недавно выданных квартир в новостройках. Некоторые жилье уже потеряли.

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Именно мариупольцы, живущие в этом ЖК, на прошлой неделе снимались в пропагандистском ролике о визите в разбомбленный оккупированный Мариуполь президента РФ Владимира Путина, которого местные коллаборанты поздравляли с "победой" и благодарили за "кусочек рая". Об этом сообщает российское издание "Верстка".

Так, российские журналисты сообщили, что жильцам построенного оккупантами в Мариуполе ЖК "Невский" начали угрожать выселением. В закрытом чате жилого комплекса мариупольцы жалуются друг другу на внезапно возникнувшие проблемы с оформлением выданных им квартир в собственность.

"Сразу несколько человек сообщили о том, что не могут получить свидетельства на право собственности из-за проверок "законности получения" квартиры, которые проводит прокуратура. Об этом в личной беседе "Вёрстке" также рассказали два жителя комплекса. По словам Виктории (имя изменено), когда она обратилась в МФЦ с вопросом о получении свидетельства на право собственности, ей сказали, что сначала прокуратура должна проверить законность получения жилья. При этом в чате пишут, что такую проверку уже проводила местная комиссия", – пишет "Верстка".

Между собой жители построенных оккупантами домов обсуждают уже свершившиеся факты выселения. "Освободители" выбрасывают людей из выданных ранее квартир по целому ряду причин.

"Свидетельства на право собственности не выдадут, пока не проведут проверку о законности выдачи квартиры. И уже есть случаи выселения, если вдруг выяснится, что есть другое жилье", — написала одна из жительниц ЖК в чате.

Такие случаи подтверждают и собеседники журналистов. При этом, кроме наличия права собственности на другое жилье, делают это также по причине ошибок комиссии, проводившей проверки жильцов, а также исходя из других соображений. К примеру, одна из мариупольчанок рассказала "Верстке", что боится потерять новую квартиру, поскольку владеет небольшой долей в квартире родителей.

"В любом случае это какой-то идиотизм: сначала обрадовать людей, дать им купить мебель, обжиться, а потом отобрать жилье", — жалуется один из жильцов ЖК "Невский".

"Пришли, освободили от жилья, от работы, от родных и теперь дали нам милость. Раздают жилье, но оно не ваше…но вы же забрали у нас приватизированную жилплощадь", — возмущается еще один житель Мариуполя.

И хотя в закрытом чате они не несут ересь о "кусочке рая", который Россия принесла в Мариуполь вместе с бомбами и артснарядами, многие убеждены, что решить проблему им поможет коллективное обращение к Путину, поскольку "в этом случае все быстро решается".

Напомним, рано утром 19 марта в России заявили о визите Путина в Мариуполь и показали удивительное видео. На опубликованных кадрах человек, схожий со спины на российского диктатора, за рулем автомобиля ездит по ночному городу.

Позже появились также кадры, где Путин якобы разгуливает по городу и "случайно" наталкивается на "жителей Мариуполя", которые бросаются пожимать ему руку, благодарят "за победу" и за превращение некогда цветущего города в "кусочек рая".

Практически всех фигурантов видео уже идентифицировали в сети: ими оказались коллаборанты, действительно проживавшие в Мариуполе. Некоторые, уверяют люди, свой "кусочек рая" выстраивали, разграбивая разбомбленные дома соседей. А когда Россия уничтожала город, они выезжали из Мариуполя, что, впрочем, не мешает им рассказывать о "преступлениях", которые якобы совершали украинские воины, а также о том, как Украина "уничтожала Мариуполь".

Судя по всему, приехать в Мариуполь Путина могло подтолкнуть желание ответить президенту Украины Зеленскому, неоднократно бывавшему на передовой и в только что деоккупированных городах Украины. В то же время не исключено, что вместо диктатора приехал его двойник.