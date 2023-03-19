'Мы за вас молимся': в России показали циничное видео с Путиным из Мариуполя, где его благодарили за 'победу'

Российские пропагандисты продолжают фонтанировать циничными видео из временно оккупированного Мариуполя, куда якобы приехал кремлевский диктатор Владимир Путин. Жители города, в который российская армия принесла смерть и разруху, благодарили главного военного преступника РФ за "победу".

Видео дня

Примечательно, что на высказывания о "победе" Путин отреагировал смехом. Циничное видео опубликовали кремлевские пропагандисты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Диктатор выслушивал благодарности за убийства мирных жителей и разрушения украинского города в одном из якобы отстроенных оккупантами микрорайонов Мариуполя.

"Спасибо вам за победу. Вам держаться. Дай бог здоровья, вам счастья. Мы за вас молимся", – заявила женщина.

Пропаганда преподнесла визит Путина к местным жителям как якобы неожиданность. Более того, циничные российские СМИ заявили, что диктатор побывал в гостях у мариупольцев.

Напомним, кремлевские пропагандисты заявили, что диктатор Владимир Путин якобы совершил "визит" во временно оккупированный Мариуполь. Лживые российские СМИ рассказали легенду, что главный военный преступник РФ якобы катался по разрушенному городу за рулем авто.

Примечательно, что граждане страны-террориста РФ усомнились, что их диктатор действительно побывал в захваченном Мариуполе. Россияне задались вопросом, почему Путин решил покататься на машине именно ночью. Также обиженные россияне упрекнули диктатора, что он ездил за рулем японского внедорожника, а не на отечественном УАЗе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта 2023 года Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МУС также выдал ордер на арест российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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