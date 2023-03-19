''А почему ночью?'' Россиян смутило видео ''с Путиным в Мариуполе'', в подлинность кадров поверили не все

В сети активно обсуждают заявление роспропаганды о том, что глава Кремля Владимир Путин побывал во временно оккупированном украинском Мариуполе, разрушенном войсками РФ. Многие задались вопросом, почему диктатор совершил визит именно ночью.

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РосСМИ опубликовали видео, как Путин катался по городу на машине. "Почему ночью?" "А где тут Мариуполь?" "Ночное видео, по которому не возможно определить, где он едет. Нас за идиотов держат или как это понимать?" "А какая цель визита в Мариуполь ночью? Что-то посмотреть – так темно. Встретиться с людьми – тоже нет", – пишут читатели одного из пропагандистских Telegram-каналов (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Путин цинично заявил, что дороги в Мариуполе "отличные". Часть интернет-пользователей предложила президенту страны-агрессора посетить вместо этого города России – чтобы увидеть, какая ситуация там.

"Пусть к нам в Барнаул приедет, по Потоку прогуляется. Пусть в Бийск заедет, посмотрит, какая Расия "великая", "Жаль, в соседний Таганрог не заехал. Там дороги как будто их ВСУ бомбили из HIMARS", "Лучше бы по Белгороду и Белгородской области проехался", – пишут в сети.

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что глава РФ катался на дорогой иностранной машине. Другие считают, что в автомобилях, которые встречал Путин на дороге, находились сотрудники Федеральной службы охраны Российской Федерации.

"Ну блин, Владимир Владимирович, ну почему не на УАЗе", "В эту ночь ФСО не спалось... Они одели робы и включили шансончик в своих грузовиках и такси", – шутят комментаторы.

Интересно и то, что глава РФ был в машине в верхней одежде. Комментаторы предположили, что под курткой, возможно, был бронежилет. Некоторые поинтересовались, сколько стоит эта курточка.

"А что, в таких машинах климата нет? В куртке сидит", – написала одна из читательниц пропагандистского паблика.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пропагандисты утверждают, что диктатор "осмотрел несколько объектов" Мариуполя, а также "пообщался с местными жителями". В город он якобы прибыл на вертолете, а потом пересел на машину.

– Кроме того, Путин на 9-ю годовщину оккупации и аннексии украинского Крыма засветился в захваченном РФ Севастополе.

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