'Прилетел на вертолете, ездил за рулем авто': в России заявили о визите Путина в Мариуполь и показали странное видео

Кремлевские пропагандисты заявили, что диктатор Владимир Путин якобы совершил "визит" во временно оккупированный Мариуполь. Лживые российские СМИ рассказали легенду, что главный военный преступник РФ якобы катался по разрушенному городу за рулем авто.

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Примечательно, что в качестве "доказательства" пропаганда опубликовала странное видео. Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ссылаясь на пресс-службу Кремля, пропагандисты написали, что диктатор "осмотрел несколько объектов города, а также пообщался с местными жителями".

По легенде, военный преступник прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля он якобы "объехал несколько районов города, совершая остановки".

Пропагандисты цинично написали, что Путину якобы доложили о ходе строительных и восстановительных работ в городе, в котором российская армия убила тысячи мирных жителей и уничтожила множество домов.

"Речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений", – цинично соврали в Кремле.

В "лучших традициях" пропаганды в РФ выдали, что Путин якобы "поговорил с жителями города и по приглашению одной из семей зашел к ним домой". Также в Кремле заявили, что диктатор осмотрел "памятные места города".

Напомним, Путин решил "отметить" 9-ю годовщину оккупации и аннексии украинского Крыма на территории полуострова. Он засветился в захваченном РФ Севастополе.

Ранее пропагандисты РФ заявили, что диктатор прибыл во временно оккупированный украинский Севастополь, чтобы открыть "детский центр" и посмотреть на ход строительства так называемого "музея православия" в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта 2023 года Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МУС также выдал ордер на арест российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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