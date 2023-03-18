''Приехал сам за рулем'': крымские коллаборанты не могут нарадоваться ''достижению'' Путина. Видео

В девятую годовщину оккупации и аннексии украинского Крыма президент РФ Владимир Путин не смог держаться вдали от места совершения преступления. По заявлениям пропагандистов, 18 марта он прибыл во временно оккупированный украинский Севастополь, чтобы открыть "детский центр" и посмотреть на ход строительства так называемого "музея православия" в городе.

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При этом у отдельных представителей оккупационных "властей" случился припадок неконтролируемого подобострастия: гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев расхвалил диктатора за то, что тот "неожиданно" приехал в Крым, причем сделал это "сам", да еще и "за рулем". Оду "невероятному лидеру" Путину Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны - невероятный лидер!" – бился в верноподданическом припадке гауляйтер.

Он также рассказал, что причиной "героического" приезда Путина в Крым якобы стало желание диктатора полюбоваться на "новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь". Они, заявил Развожаев, являются "первой частью масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который государство-оккупант противозаконно строит на украинской земле.

Пропаганда этот незаконный самострой называет "первым в России музеем христианства на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический".

Инициаторами "проекта" Развожаев назвал представителей РПЦ, а "невероятными темпами" строительства, уверил он, заняты военные строители РФ.

Интересно, что в ходе "экскурсии" президент государства-агрессора, которое уже более года ведет полномасштабную войну против в разы меньшей Украины и потерявшего уже свыше 160 тысяч солдат, бросил фразу "Все что задумали – все получается".

Напомним, ранее стало известно, что Путин прибыл в Крым осматривать оккупированные украинские территории.

Также сообщалось, что 18 марта исполняется девять лет с момента, как Россия аннексировала украинский Крым.