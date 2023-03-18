Девять лет назад Россия аннексировала украинский Крым: хроника преступления

18 марта исполняется 9 лет с момента совершения Российской Федерацией международного преступления: незаконного включения в состав оккупированного ранее украинского Крыма и города Севастополь. Оправдать агрессию против суверенной независимой Украины и захват ее территорий Москва попыталась с помощью имитации "волеизъявления" населения Крыма в ходе фейкового "референдума".

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"Голосование", в ходе которого жителям Крыма не предоставили никакого выбора, проходило 16 марта в прямом смысле слова под дулами автоматов. Хронологию преступления РФ, положившего начало войне, которая длится уже девять лет, напоминает OBOZREVATEL.

Оккупация. Начало

Начало операции по захвату украинского полуострова стартует с 20 февраля 2014 года. Именно эта дата выгравирована на российской медали "За возвращение Крыма", изготовленной по заказу министерства обороны РФ. Именно эту дату в Верховной Раде Украины официально назвали датой начала временной оккупации Крымского полуострова и Севастополя Россией.

Непосредственно оккупация стартовала в ночь с 26 на 27 февраля, после многолюдного проукраинского митинга, в котором, в частности, принимали участие представители крымскотатарского народа. Они не допустили созыва ВР АРК.

Когда же митингующие разошлись, здания парламента и правительства Крыма захватили российские военные без опознавательных знаков. Они также блокировали воинские части Вооруженных сил Украины, под дулами автоматов согнали депутатов крымского парламента и заставили их проголосовать за назначение нового "руководителя" правительства (им стал коллаборант Сергей Аксенов) и провозгласить референдум о статусе Крыма.

Уже 1 марта 2014 г. в России было официально принято решение о введении российских войск на территорию Украины. Агрессор позаботился о формальном поводе для такого акта агрессии. Им стали "обращение" президента-беглеца Виктора Янукович, призвавшего президента РФ Владимира Путина ввести российские войска в Украину и просьба путинской марионетки Аксенова о необходимости "обеспечения мира и спокойствия" в Крыму.

"Волеизъявление", которого не было

Так называемый "референдум" по статусу Крыма оккупанты устроили 16 марта. Первоначально его планировали провести 25 мая. Однако в Крыму проходили протесты против войны и вооруженного вмешательства России на территорию полуострова. Из-за них дату "референдума" дважды переносили и в итоге он состоялся более чем на два месяца быстрее установленной в начале даты.

То, как проходило так называемое "волеизъявление", стало насмешкой над демократическими процедурами. Ведь проводился фейковый плебисцит с нарушением украинского и международного законодательства, а ни одна из международных организаций не направила в Крым своих наблюдателей.

На "референдум" выносилось два вопроса. Первое – о восстановлении конституции Крыма в 1992 году. В Конституции Крыма 1992 года было отмечено, что полуостров ― это отдельное государство со своими государственными органами, которое "осуществляет на своей территории все полномочия за исключением добровольно делегирующих Украину". Верховная Рада Украины сочла этот документ неконституционным, поэтому его отменили.

Второй "вопрос" – о "вхождении" Крыма в состав России. Вариант остаться в Украине даже не рассматривался.

Незаконное "голосование" длилось с 8 до 20 часов 16 марта. По словам оккупантов, было создано 1205 избирательных участков в Крыму и Севастополе. На территории Бахчисарайского района в местах проживания крымских татар избирательные участки не были созданы, поскольку не нашлось добровольцев для работы в избирательных комиссиях.

Многочисленные нарушения и фальсификации никто не фиксировал. По итоговому протоколу Комиссии Автономной Республики Крым по проведению "референдума", явка избирателей составила более 83%, а в Севастополе – почти 90%. Однако это очень преувеличенные данные. По информации лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, реальная явка избирателей не превышала 30%.

В ходе "голосования" было выявлено множество нарушений со стороны оккупантов. Так, например, день "референдума" на территории Крыма было много билбордов и сити-лайтов с агитационными материалами, призывающими голосовать за "воссоединение" с Россией. В крымском отделении Комитета избирателей Украины отметили, что голосование проходит по устаревшим спискам избирателей. Поддержали незаконное "присоединение" к РФ 474 137 человек из Севастополя, хотя население города в соответствии с данными городского управления статистики составило на 1 ноября 2013 года 383 499 человек; то есть за "проголосовали" 123% жителей города.

США и страны ЕС не признали результаты так называемого "референдума" 16 марта и ввели санкции против российского бизнеса и чиновников. Генеральная Ассамблея ООН, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы и другие международные организации также поддержали территориальную целостность Украины и осудили аннексию и оккупацию Крыма Россией.

За это преступление – первое в долгой череде последующих злодеяний – против государства-агрессора до сих пор действуют санкционные ограничения.

Анексия "без капли крови"

Россия очень спешила "оформить" оккупацию и заявить о своих якобы полных правах на украинский Крым. Уже 18 марта президент России Владимир Путин вместе с представителями оккупационной крымской "власти" Сергеем Аксеновым, Владимиром Константиновым и гражданином России Алексеем Чалым подписал договор о "присоединении" Крыма к составу Российской Федерации.

Предварительно предпосылки для подписания "договора" создала Госдума России, приняв заявление "О ситуации в Республике Крым", внесенное на рассмотрение спикером Сергеем Нарышкиным и лидерами всех парламентских фракций российского парламента.

А уже 21 марта Совет Федерации России "ратифицировал" так называемый договор о "вхождении" Крыма в состав России, подписанный Владимиром Путиным 18 марта: за "принятие" Крыма как нового субъекта федерации проголосовали все 155 сенаторов.

Тем временем "зеленые человечки" продолжали блокировать воинские части по всей территории Крыма. Украинским военным официально было дано разрешение исполняющего обязанности президента Украины Турчинова на использование оружия для защиты жизни и здоровья военнослужащих.

Российская пропаганда любит рассказывать о "бескровной" аннексии. Однако это, как и все, что утверждают пропагандисты РФ, является ложью.

18 марта во время штурма российскими оккупантами фотограметрического центра ВСУ в Симферополе прямым попаданием в область сердца был убит украинский военнослужащий прапорщик ВС Украины Сергей Кокурин, капитан Федун ранен в шею и руку, а еще один военнослужащий получил тяжелые травмы ног и головы "от ударов кийками, арматурой и другими предметами".

А 6 апреля российский захватчик застрелил майора Военно-Морских Сил ВСУ Станислава Карачевского.

22 марта 2014 года произошел штурм, завершившийся окончательным захватом Сакской авиабазы. После захвата Крыма российскими оккупантами майор Карачевский остался верен присяге народа Украины и ожидал выезда на материк вместе с другими украинскими военными.

6 апреля 2014 около 23:40 майор Станислав Карачевский был застрелен младшим сержантом Черноморского флота РФ Зайцевым двумя выстрелами в упор из автомата АК-74.

Также были убиты, по меньшей мере, 11 крымских татар в первые дни оккупации полуострова.

24 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Министерству обороны передислоцировать находящиеся в Крыму военные подразделения.

Продолжить службу в Вооруженных силах Украины пожелали 4,3 тыс. из 18,8 тыс. дислоцированных в Крыму военнослужащих.

Напомним, согласно результатам социологических опросов, 64% украинцев выступают за попытку военного освобождения Крыма от российских захватчиков, даже если это создаст риск уменьшения поддержки Запада и более продолжительной войны. Если же деоккупированы и надежно будут защищены все территории, включая Донбасс, но кроме нашего полуострова, то 24% украинцев согласятся на такой сценарий.