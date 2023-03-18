Путин прибыл в Крым осматривать оккупированные украинские территории. Фото и видео

Президент России Владимир Путин решил "отметить" 9-ю годовщину оккупации и аннексии украинского Крыма на территории полуострова. Он засветился в захваченном РФ Севастополе.

Видео дня

Там российский диктатор "осматривал" новый детский центр. Видео и фото с военным преступником на месте преступления публикуют российские паблики.

"Представили президенту России Владимиру Путину Школу искусств и детский центр "Корсунь" в Севастополе у Херсонеса Таврического", –– пишет один из пропагандистских каналов, публикуя соответствующее видео.

На опубликованных кадрах российский диктатор в окружении коллаборантов и в сопровождении российского попа идет смотреть "детский центр" в Севастополе. На видео заметно, что Путин тянет одну ногу и вообще двигается достаточно нелепо.

Позже пропагандисты удалили видео и залили его по новой, но уже без подписи. Видимо, "великий геополитик" не сомневается, что украинские воины способны организовать доставку "бавовны" по указанному ранее адресу.

При этом пропагандисты кремлевского ТАСС зачем-то решили сообщить россиянам, что "Путин приехал в Севастополь за рулем".

"Храбрость" Путина шагнула еще дальше: запланированную в рамках "празднования дня воссоединения Крыма и России" встречу с коллаборантами и российскими чиновниками он будет проводить в видеорежиме. Чиновники, подрядчики и церковники будут рассказывать диктатору, как продвигается строительство "историко-археологического парка "Херсонес Таврический", которое было начато с подачи РПЦ, а точнее – "Патриаршего совета по культуре". Эта инициатива совпала с "пунктиком" диктатора, возомнившего себя наследником Киевской Руси и распорядившегося построить пропагандистский псевдоисторический центр "на территории Древней Корсуни".

Напомним, 18 марта исполняется девять лет, как Россия аннексировала украинский Крым. Именно в этот день после захвата зданий крымского парламента и правительства российскими войсками и проведения псевдореферендума на полуострове о "присоединении" к РФ Путин с местными коллаборантами Сергеем Аксеновым и Владимиром Константиновым подписал "договор", оформивший оккупацию.