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В Мариуполе оккупанты начали использовать новые отметки на своей военной технике. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
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В Мариуполе оккупанты начали использовать новые отметки на своей военной технике. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют российскую военную технику с необычной маркировкой. Раньше оккупанты через город гнали технику с метками "V" или без отметок вообще.

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В настоящее время военная техника маркирована треугольниками, нарисованными поверх символа Z. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем использование новых отметок оккупантов в последних колоннах. Треугольник поверх "Z". До того большинство колонны имели отметку "V" или вообще без отметок. Круг в треугольнике не наблюдается с начала зимы", – написал он.

В Мариуполе оккупанты начали использовать новые отметки на своей военной технике. Фото
В Мариуполе оккупанты начали использовать новые отметки на своей военной технике. Фото

Андрющенко не объяснил, что может означать изменение маркировки российской техники.

Что означают русские символы Z, V, О, треугольник или их комбинация, и в РФ, и в Украине гадают с самого начала полномасштабного вторжения. Согласно одному из самых распространенных толкований, "Z" может означать Западный военный округ, "V" – Восточный военный округ, а треугольник – Южный военный округ.

Существует также альтернативная трактовка, распространенная прежде всего в соцсетях, согласно которой Z означает "восточные силы РФ", Z в квадрате – войска из Крыма, O – войска из Беларуси, V – морскую пехоту, X – отряды из Чечни, "А" – спецназ. Хотя тот факт, что кадыровцы чаще всего передвигались на технике с маркировкой "V", заставляет усомниться в подлинности этой версии.

В Мариуполе оккупанты начали использовать новые отметки на своей военной технике. Фото

Напомним, ранее стали известны детали очередной трагедии в Мариуполе. Там захватчики убили спортсменку-вундеркинду Алину Перегудову.

В день своей гибели она была дома, в Мариуполе с бабушкой, мамой и братом. Они собрали вещи и вышли из подъезда своего дома, когда рядом упала мина. Она взорвалась, накрыла Алину и ее маму. Брат шел сзади. Он встал, и в этот момент его убила пуля снайпера. Выжила только бабушка.

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