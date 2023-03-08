В Мариуполе оккупанты начали использовать новые отметки на своей военной технике. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют российскую военную технику с необычной маркировкой. Раньше оккупанты через город гнали технику с метками "V" или без отметок вообще.

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В настоящее время военная техника маркирована треугольниками, нарисованными поверх символа Z. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем использование новых отметок оккупантов в последних колоннах. Треугольник поверх "Z". До того большинство колонны имели отметку "V" или вообще без отметок. Круг в треугольнике не наблюдается с начала зимы", – написал он.

Андрющенко не объяснил, что может означать изменение маркировки российской техники.

Что означают русские символы Z, V, О, треугольник или их комбинация, и в РФ, и в Украине гадают с самого начала полномасштабного вторжения. Согласно одному из самых распространенных толкований, "Z" может означать Западный военный округ, "V" – Восточный военный округ, а треугольник – Южный военный округ.

Существует также альтернативная трактовка, распространенная прежде всего в соцсетях, согласно которой Z означает "восточные силы РФ", Z в квадрате – войска из Крыма, O – войска из Беларуси, V – морскую пехоту, X – отряды из Чечни, "А" – спецназ. Хотя тот факт, что кадыровцы чаще всего передвигались на технике с маркировкой "V", заставляет усомниться в подлинности этой версии.

Напомним, ранее стали известны детали очередной трагедии в Мариуполе. Там захватчики убили спортсменку-вундеркинду Алину Перегудову.

В день своей гибели она была дома, в Мариуполе с бабушкой, мамой и братом. Они собрали вещи и вышли из подъезда своего дома, когда рядом упала мина. Она взорвалась, накрыла Алину и ее маму. Брат шел сзади. Он встал, и в этот момент его убила пуля снайпера. Выжила только бабушка.