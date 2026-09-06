В Мариуполе оккупанты начали "национализировать" частные дома мирных жителей: документ

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики начали "национализировать" частные дома мирных жителей. Ранее они применяли такую практику в отношении квартир.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале "Андрющенко Time", опубликовав соответствующий документ. По его словам, оккупанты используют процедуру признания недвижимости бесхозной или отумершей. Именно так россияне ранее поступали с квартирами жителей Мариуполя.

Еще в 2022 году в оккупированном Мариуполе россияне начали так называемую "национализацию" частного жилья. Формально это представлялось как регистрация имущества для определения размера компенсации за разрушенные дома. В то же время Андрющенко отмечал, что фактически речь шла об инвентаризации недвижимости и "легализации" её присвоения.

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Согласно "указу" главари так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, имущество, принадлежащее Украине или украинским коммунальным предприятиям, автоматически признается собственностью так называемой "ДНР".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты в Мариуполе планировали присваивать не только жилье украинцев, но и земельные участки. После так называемой "кадастровой инвентаризации" они начали процедуру признания "брошенных" земель муниципальной собственностью. По данным Центра изучения оккупации, такие участки планировали распределять, в частности, среди российских военных — участников так называемой "СВО", которые уничтожали город.

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