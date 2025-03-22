В Мариуполе оккупанты согнали школьников почтить жертв теракта в Москве. Видео

В Мариуполе, где Россия убила десятки тысяч человек, оккупанты продолжают устраивать кощунственные мероприятия. В этот раз они согнали мариупольских школьников на "чествование жертв теракта в Москве".

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От детей, сотни соотечественников которых были убиты российской бомбой только в Драмтеатре, оккупанты требуют демонстрировать скорбь за 145 гражданами государства-агрессора, которые были убиты в "Крокусе". Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"В Мариуполе оккупанты согнали школьников в честь жертв теракта в Москве. Трагедию в Драмтеатре захватчики замалчивают. На площади Свободы оккупанты провели чествование памяти о людях, погибших в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус-Сити Холл". Положить цветы согнали школьников, участников "юнармии" и "молодой гвардии", – говорится в сообщении..

В то же время россияне делают все, чтобы скрыть собственные преступления. В частности, в третью годовщину трагедии Мариупольского Драмтеатра, на которую 16 марта 2022 года захватчики сбросили авиабомбы и убили сотни мирных жителей, в том числе и детей, они полностью проигнорировали.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты придумали новый фейк о Мариуполе. Чтобы исказить настоящие события весной 2022 года, они открыли мемориальную доску морпехам, якобы держащим оборону в "доме Павлова" против украинских военных.

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