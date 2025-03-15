'Дом Павлова' и российские морпехи-'герои': оккупанты придумали новый фейк о Мариуполе. Фото

В оккупированном Мариуполе российские захватчики придумали очередной пропагандистский фейк по искривлению настоящих событий весной 2022 года. Россияне открыли мемориальную доску морпехам, которые якобы держали оборону в "доме Павлова" против украинских военных.

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Теперь оккупанты собирают у доски школьников, чтобы рассказать им о "героях РФ".

"Захватчики открыли мемориальную доску российским морпехам, которые будто бы "четыре дня держали оборону в доме Павлова" в 2022 году против ВСУ. Это здание бывшего общежития на улице Граверной, 2, которую никогда местные не называли "домом Павлова", – говорится.

Таким названием россияне пытаются сравнить этот фейк с событиями в Сталинграде, поскольку там и была оборона дома Павлова. Нет никаких фактов, подтверждающих легенду о борьбе в общежитии в Мариуполе, но для агрессора главное сформировать очередную ложь.

"Теперь они сгоняют сюда школьников, чтобы рассказать о якобы "погибших российских морпехах". А вот о десятках тысяч погибших мирных мариупольцев оккупанты даже не вспоминают! " – говорится в сообщении.

Напомним, россияне в оккупированном Мариуполе требуют с украинцев "дополнительные платежи" за погребение и запрещают надписи на украинском языке, поэтому похоронить родных на местных кладбищах достаточно сложно. В то же время оккупационные власти за всем этим официально не следят и открещиваются от проблем.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне продолжают уничтожать центр временно оккупированного Мариуполя. Они делают это, прикрываясь ложью о якобы "восстановлении города". Под видом таких мероприятий захватчики приступили к демонтажу сооружений в центре Мариуполя. А именно, они ликвидируют дома, имеющие историческую ценность.

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