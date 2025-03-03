Оккупанты в Мариуполе требуют с украинцев 'дополнительные платежи' за погребение и запрещают надписи на украинском

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе требуют с украинцев "дополнительные платежи" за погребение и запрещают надписи на украинском. В частности, похоронить родных на местных кладбищах достаточно сложно.

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Об этом сообщает Telegram-канал движения сопротивления "Желтая Лента". Там добавили, что в то же время оккупационные власти за всем этим официально не следят и открещиваются от проблем.

"В Мариуполе оккупанты контролируют захоронение: за могилу надо "платить", украинские надписи запрещены. Оккупанты из расквартированных в городе российских воинских частей требуют дополнительные платежи "на армию" за место на кладбище – словно они "защищают город", а значит имеют право на такую дань", – написано в сообщении.

Как отмечает движение сопротивления, ситуация с могилами в городе хаотична. После полномасштабного вторжения страны-террористки России в 2022 году в Мариуполе сотни захоронений расположены прямо на обочинах дорог. Близкие пытаются ухаживать за этими местами, но россияне строго контролируют, как оформляются могилы, запрещая какие-либо украинские надписи или упоминания о гибели людей из-за российской агрессии.

Оккупационные власти игнорируют проблему, а различные силовые структуры и похоронные службы устанавливают собственные правила и тарифы. Население остается в одиночестве с этим хаосом, не имея возможности нормально почтить память погибших.

Напомним, в Мариуполе оккупанты усилили репрессии. В городе резко увеличилось количество оперативных групп ФСБ, проводящих массовые облавы и задержания. Таким образом, РФ пытается ликвидировать украинское подполье, которое доставляет захватчикам немало неприятностей и помогает их "денацификации" не только на передовой, но и в тылу врага.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне продолжают уничтожать центр временно оккупированного Мариуполя. Они делают это, прикрываясь ложью о якобы "восстановлении" города. Под видом таких мероприятий захватчики приступили к демонтажу сооружений в центре Мариуполя. А именно они ликвидируют дома, имеющие историческую ценность.

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